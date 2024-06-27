Певица Бритни Спирс может помириться со взрослыми сыновьями.

Американская певица Бритни Спирс. Фото: WIREIMAGE

Сыновья Бритни Спирс готовы наладить отношения с поп-звездой. Их общение улучшилось после телефонного звонка в День матери.

Об этом пишет Page Six.

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Отношения Бритни Спирс с сыновьями

Адвокат бывшего мужа певицы Кевина Федерлайна Марк Винсент Каплан объяснил, что найти общий язык Спирс с ее уже взрослыми сыновьями будет не так просто.

"Очевидно, что примирение/воссоединение несколько сложный процесс, который может занять некоторое время", — отметил юрист.

Певица пообщалась с 18-летним Шоном Престоном и 17-летним Джейденом по телефону в День матери, 13 мая. По словам адвоката, этот "звонок был хорошим знаком и шагом в правильном направлении".

Певица Бритни Спирс с сыновьями Шоном и Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

Правовед опроверг слухи о том, что Спирс летала на Гавайи и встречалась со своими детьми.

У певицы непростые отношения с сыновьями, которые многие годы в основном проживают с отцом.

Певица Бритни Спирс с сыновьями Шоном и Джейденом. Фото: instagram.com/britneyspears/

С августа 2023 года они переехали на Гавайи с бывшим супругом Федерлайном и его женой Викторией Принс, а также двумя детьми — 10-летней Пейтон и 12-летней Джордан.

Напомним, стали известны подробности ареста Джастина Тимберлейка. А раньше мы писали, сколько Бритни Спирс может зарабатывать за видео для взрослых.