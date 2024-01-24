Скандал на Оскаре — звезды возмущены, что Марго Робби и Грету Гервинг не номинировали на премию

Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби". Фото: стоп-кадр видео

Всемирно известные актеры и режиссеры, среди которых Райан Гослинг, возмутились, потому что Марго Робби и Грету Гервиг не номинировали на премию "Оскар". Это шокировало все голливудское сообщество.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби и Грету Гервинг не номинировали на Оскар

23 января премия опубликовала список номинаций. Фильм "Барби" соревнуется в 8 категориях, однако их "выбросили" из "лучшей актрисы главной роли" и "лучшего режиссера". Это сразу возмутило американское киносообщество, ведь они считают, что Марго Робби и Грета Гервиг заслужили быть номинированными.

Актер Райан Гослинг, сыгравший Кена и номинированный как "лучший актер второго плана", заявил, что разочарован в "Оскаре".

"Нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее отвечающих за создание этого исторического, всемирно известного фильма. Никакое признание не было бы возможным для никого в фильме без их таланта, мужества и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях — ничего не сказать. Их работу следует отметить вместе с другими достойными номинантами", — заявил он.

Райан Гослинг и Марго Робби в фильме "Барби". Фото: стоп-кадр видео

Однако, несмотря на печальные новости для его коллег, актер все же благодарен, что его работу отметили. Он планирует исполнить песню "Im Just Ken" на церемонии.

"Я никогда не думал, что скажу это, но я также очень благодарен и горжусь тем, что это благодаря игре пластиковой куклы по имени Кен", — сказал актер.

Марго Робби и Грета Гервиг. Фото: ABC News: Tom Hancock

Также возмутилась такой ситуации и американская вокалистка Бетт Мидлер, считающая отсутствие номинации для режиссера и главной героини "Барби" — пренебрежительным отношением к ним.

"Этот фильм посвящен Грете Гервиг и Марго Робби, которые создали его, который имел успех у критиков и стал культурным феноменом, углубляясь в феминистические темы через призму Барби и бросая вызов патриархальным нормам. Этот фильм не только вызвал глубокий резонанс, но и собрал миллиард долларов. Но, по иронии судьбы, именно Кен получил номинацию на "Оскар", — сказала Мидлер.

Бетт Мидлер. Фото: instagram.com/bettemidler/

Актриса Шэрон Стоун, тоже номинированная на премию, опубликовала пост, в котором отметила, что в реальности повторилась история из фильма — режиссера и актрису унизили, а звезду-мужчину признали.

"Грета Гервиг не номинирована на "Оскар". Марго Робби не была номинирована на "Оскар". Райан Гослинг получил номинацию на "Оскар". На самом деле это весь сюжет Барби", — написала звезда в соцсетях.

Сториз Шэрон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

Известный писатель Стивен Кинг шокирован сложившейся ситуацией и вероятно он ожидал совсем другого от премии.

"Не номинировали Грету Гервиг? Это может быть правдой?" , — запостил он твит.

No nom for Greta Gerwig? Can that actually be true? — Stephen King (@StephenKing) January 23, 2024

Также разочарована таким решением и актриса-модель Бруклин Деккер. Она считает, что Грета Гервиг стала "режиссером, который спас кино".

Отметим, что Марго Робби номинировали как продюсера в номинации "лучший фильм", а Гервиг вместе с ее мужем Ноа Баумбахом номинировали на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

Ранее стали известны номинанты на премию Оскар-2024.

Также фильм "20 дней в Мариуполе" попал в номинанты премии " Оскар".

Еще в BAFTA объяснили, почему фильм "Барби" не попал в главную номинацию премии.