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Скандал на съемочной площадке "Бриджертонов" — команду обвиняют в расизме

26 июля 2024 14:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Скандал из-за расизма в "Бриджертонах" - актриса рассказала подробности съемок
Кадр из сериала "Бриджертоны". Фото: netflix.com
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Темнокожая британская актриса Адджоа Андоха, которая сыграла леди Денбери в сериале "Бриджертоны" обвинила съемочную команду в расизме. Звезда недовольна освещением.

Об этом The Guardian .

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По словам актрисы, несмотря на огромный успех сериала, в нем не сделали "ничего", чтобы улучшить отношение к чернокожим актерам.

Адджоа Андоха призналась, что команда не адаптировала освещение под темнокожих героев. Она жалуется на то, что почти каждый раз вынуждена была ссориться на съемочной площадке, а хотела бы "просто прийти и делать свою работу".

Актриса добавила, что всю жизнь работая в театре и кино борется с расизмом.

Скандал на съемочной площадке "Бриджертонов" - команду обвиняют в расизме - фото 1
Британский актер Адджоа Андоха. Фото: instagram.com/adjoa.andoh/

Аджоа также призналась, что вместе с создателем "Бриджертонов" Шондой Раймс прорабатывала сюжет сериала, чтобы дополнить предысторию леди Денбери. К сценам добавили подробности о ее западноафриканском происхождении.

Напомним, актриса из сериала "Бриджертоны" встретилась с переселенцами из Украины. А также Джей Ло отпраздновала день рождения в стиле сериала "Бриджертоны".

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