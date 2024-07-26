Скандал из-за расизма в "Бриджертонах" - актриса рассказала подробности съемок

Скандал на съемочной площадке "Бриджертонов" — команду обвиняют в расизме
Темнокожая британская актриса Адджоа Андоха, которая сыграла леди Денбери в сериале "Бриджертоны" обвинила съемочную команду в расизме. Звезда недовольна освещением.
Об этом The Guardian .
Расизм в "Бриджертонах"
По словам актрисы, несмотря на огромный успех сериала, в нем не сделали "ничего", чтобы улучшить отношение к чернокожим актерам.
Адджоа Андоха призналась, что команда не адаптировала освещение под темнокожих героев. Она жалуется на то, что почти каждый раз вынуждена была ссориться на съемочной площадке, а хотела бы "просто прийти и делать свою работу".
Актриса добавила, что всю жизнь работая в театре и кино борется с расизмом.
Аджоа также призналась, что вместе с создателем "Бриджертонов" Шондой Раймс прорабатывала сюжет сериала, чтобы дополнить предысторию леди Денбери. К сценам добавили подробности о ее западноафриканском происхождении.
Напомним, актриса из сериала "Бриджертоны" встретилась с переселенцами из Украины. А также Джей Ло отпраздновала день рождения в стиле сериала "Бриджертоны".
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