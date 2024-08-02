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Скандальный блогер Алхим объяснила, почему была вынуждена отказаться от уколов Оземпика

2 августа 2024 11:02
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Алхим рассказала о побочных действиях Оземпика
Украинский блогер Анна Алхим. Фото: instagram.com/anna_alkhim66666/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Cкандальный украинский блогер Анна Алхим впервые рассказала о побочном действии популярного препарата "Оземпик", который многие звезды используют для похудения. Она уверяет поклонников в том, что сейчас держит себя в форме благодаря правильному питанию.

Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

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@alkhim666

инст в блоке) ТГ канал – alhim69

♬ оригинальный звук – alkhim666

Сейчас блогер заблокирована в Instgram из-за запрещенной законом рекламы казино. Она часто общается с аудиторией и отвечает на интересующие ее подписчиков вопросы. В частности, в Алхим спросили, до сих пор ли она худеет благодаря препарату для диабетиков "Оземпик".

Блогер призналась, что вынуждена была прекратить инъекции из-за сильной боли в животе. По ее словам, сейчас она держит вес благодаря методу питания диетолога Екатерины Толстиковой.

"Почему-то люди до сих пор уверены в том, что я продолжаю худеть на Оземпике, хотя это не так. Я его не колю уже более полугода и сейчас я на питании Толстиковой. Я ем много углеводов, много зелени. Я похудела он Оземпика, однако, у меня от него болел желудок и пришлось прекратить его колоть. В последние месяцы он не очень мне помогал и вес стоял", — объяснила Алхим.

Напомним, телеведущий Анатолий Анатолич объяснил, почему сотрудничает с блогером Анной Алхим, которую раньше хейтил. А также из-за отдыха с Алхим захейтили звезду сериала "Кайдешева сім'я" Тараса Цымбалюка.

диета блогеры лекарства украинские звезды похудение фигура Анна Алхим

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