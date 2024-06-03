Юля Верба показала, как любимый отреагировал на то, что скоро станет отцом.

Украинский блогер Юля Верба с мужем Константином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Известная украинская блогер-миллионник Юля Верба недавно рассказала подписчикам, почему на долгое время исчезла из соцсетей. Звезда вместе со своим мужем Константином ждет малыша. Девушка поделилась с аудиторией трогательным видео, на котором показала реакцию любимого на новость о ее беременности.

Видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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В соцсети девушка опубликовала видео, на котором она путешествует в поезде вместе со своим мужем Константином. Верба призналась, что ей было трудно долго скрывать радостную новость от любимого и во время того, как он вышел из купе приобрести напиток в дорогу, блогер приготовилась для того, чтобы сообщить ему о том, что он скоро станет папой.

Константин при виде теста на заметном месте не сразу понял, в чем дело, но был приятно шокирован, когда услышал от любимой о том, что они вскоре станут счастливыми родителями.

Украинская блогер Юля Верба с мужем Константином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

"Видно, как я переживаю вначале, потому что очень трудно было знать это только самой. Я поставила тест возле себя, и когда он зашел в купе, увидел. Но последние месяцы тесты были по всему дому, он уже и не обращал внимания. Тем более на этом положительном тесте не видно двух полосок, и он говорил по телефону, поэтому не очень понял, что это такое. И потом "Зая, я беременна", — поделилась инфлюенсер.

Верба сейчас находится на шестом месяце беременности (26-й неделе), однако скрывает пол малыша. Вероятно, она готовится об этом рассказать на гендер пати.

Украинский блогер Юля Верба с мужем Константином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Украинский блогер Юля Верба. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Напомним, любимый сделал Вербе предложение прошлой осенью и девушка на полгода исчезла из социальных сетей. Недавно звезда удивила поклонников новостью о том, что ждет малыша.

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