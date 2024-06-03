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Скандальный блогер Юля Верба показала, как сообщила любимому о своей беременности

3 июня 2024 20:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юля Верба показала, как любимый отреагировал на то, что скоро станет отцом.
Украинский блогер Юля Верба с мужем Константином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская блогер-миллионник Юля Верба недавно рассказала подписчикам, почему на долгое время исчезла из соцсетей. Звезда вместе со своим мужем Константином ждет малыша. Девушка поделилась с аудиторией трогательным видео, на котором показала реакцию любимого на новость о ее беременности.

Видео она опубликовала на своей странице Instagram.

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Юля Верба показала реакцию любимого на ее беременность

В соцсети девушка опубликовала видео, на котором она путешествует в поезде вместе со своим мужем Константином. Верба призналась, что ей было трудно долго скрывать радостную новость от любимого и во время того, как он вышел из купе приобрести напиток в дорогу, блогер приготовилась для того, чтобы сообщить ему о том, что он скоро станет папой.

Константин при виде теста на заметном месте не сразу понял, в чем дело, но был приятно шокирован, когда услышал от любимой о том, что они вскоре станут счастливыми родителями.

Ива показала, как сообщила мужчине о том, что он станет отцом
Украинская блогер Юля Верба с мужем Константином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

"Видно, как я переживаю вначале, потому что очень трудно было знать это только самой. Я поставила тест возле себя, и когда он зашел в купе, увидел. Но последние месяцы тесты были по всему дому, он уже и не обращал внимания. Тем более на этом положительном тесте не видно двух полосок, и он говорил по телефону, поэтому не очень понял, что это такое. И потом "Зая, я беременна", — поделилась инфлюенсер.

Верба сейчас находится на шестом месяце беременности (26-й неделе), однако скрывает пол малыша. Вероятно, она готовится об этом рассказать на гендер пати.

Ива впервые беременна
Украинский блогер Юля Верба с мужем Константином. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/
Ива поделилась кадрами, на которых ее муж узнал ее беременность
Украинский блогер Юля Верба. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa/

Напомним, любимый сделал Вербе предложение прошлой осенью и девушка на полгода исчезла из социальных сетей. Недавно звезда удивила поклонников новостью о том, что ждет малыша.

Ранее мы писали, что звезда телемарафона, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо дочери. А также певица Джамала поделилась трогательными кадрами из роддома.

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