Скандальная жена Канье Веста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты

Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/biancacesori/

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори обнажила прелести, направляясь из солярия в Лос-Анджелесе. 29-летний австралийский архитектор засветила прелести в полностью прозрачном сетчатом топе у салона Melrose Tanning Company.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бьянка, известная своими откровенными выходами, сочетала топ с парой крошечных шорт и обувью на каблуке. Шляпа с камуфляжным принтом прикрывала ее короткие волосы, когда она уверенно возвращалась к своему автомобилю после процедуры красоты.

Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Бьянка Ченсори сходила в солярий. Фото: BACKGRID

Бьянка Ченсори в прозрачном топе. Фото: BACKGRID

Откровенный вид потенциально мог считаться неприличным согласно законодательству Калифорнии. Глава 314 (1) Уголовного кодекса Калифорнии определяет преступлением умышленное обнажение половых органов в общественном месте или в любом другом месте, где кто-то может оскорбиться или разозлиться.

В прошлом году Ченсори примеряла множество эксцентричных нарядов во время отпуска в Италии, что вызвало гнев местных жителей.

В то время ее прозрачные и сетчатые наряды были названы пользователями социальных сетей "неуважением" к стране, известной своим консервативным католическим наследием. Были даже призывы к аресту Канье и Бьянки после того, как они были замечены во время романтического момента на лодке, когда Уэст показывал свои голые ягодицы туристам.

В ноябре 2022 года Канье завершил развод с Ким Кардашьян и согласился платить 200 000 долларов в месяц в качестве алиментов.

Канье женился на архитекторе Yeezy Бьянке в январе 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что Канье Уэст собирается на пенсию. Также мы писали, что Канье Уэст был замечен со скандальной супругой во время похода в магазин.