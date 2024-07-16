Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Скандальная супруга Канье Уэста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты arrow

Скандальная супруга Канье Уэста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты

16 июля 2024 09:15
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Скандальная жена Канье Веста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты
Супруга Канье Уэста. Фото: instagram.com/biancacesori/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори обнажила прелести, направляясь из солярия в Лос-Анджелесе. 29-летний австралийский архитектор засветила прелести в полностью прозрачном сетчатом топе у салона Melrose Tanning Company.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Супруга Канье Уэста шокировала новым выходом

Бьянка, известная своими откровенными выходами, сочетала топ с парой крошечных шорт и обувью на каблуке. Шляпа с камуфляжным принтом прикрывала ее короткие волосы, когда она уверенно возвращалась к своему автомобилю после процедуры красоты.

 

Бьянка Ченсори
Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

 

Бьянка Ченсори сходила в солярий
Бьянка Ченсори сходила в солярий. Фото: BACKGRID

 

Бьянка Ченсори в прозрачном топе
Бьянка Ченсори в прозрачном топе. Фото: BACKGRID

 

Откровенный вид потенциально мог считаться неприличным согласно законодательству Калифорнии. Глава 314 (1) Уголовного кодекса Калифорнии определяет преступлением умышленное обнажение половых органов в общественном месте или в любом другом месте, где кто-то может оскорбиться или разозлиться.

В прошлом году Ченсори примеряла множество эксцентричных нарядов во время отпуска в Италии, что вызвало гнев местных жителей.

В то время ее прозрачные и сетчатые наряды были названы пользователями социальных сетей "неуважением" к стране, известной своим консервативным католическим наследием. Были даже призывы к аресту Канье и Бьянки после того, как они были замечены во время романтического момента на лодке, когда Уэст показывал свои голые ягодицы туристам.

В ноябре 2022 года Канье завершил развод с Ким Кардашьян и согласился платить 200 000 долларов в месяц в качестве алиментов.

Канье женился на архитекторе Yeezy Бьянке в январе 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что Канье Уэст собирается на пенсию. Также мы писали, что Канье Уэст был замечен со скандальной супругой во время похода в магазин.

Канье Уэст зарубежные звезды звездная пара Бьянка Цензори

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля