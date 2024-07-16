Скандальная жена Канье Веста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты

Скандальная супруга Канье Уэста без белья под прозрачным топом сходила на процедуру красоты
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори обнажила прелести, направляясь из солярия в Лос-Анджелесе. 29-летний австралийский архитектор засветила прелести в полностью прозрачном сетчатом топе у салона Melrose Tanning Company.
Об этом пишет Daily Mail.
Супруга Канье Уэста шокировала новым выходом
Бьянка, известная своими откровенными выходами, сочетала топ с парой крошечных шорт и обувью на каблуке. Шляпа с камуфляжным принтом прикрывала ее короткие волосы, когда она уверенно возвращалась к своему автомобилю после процедуры красоты.
Откровенный вид потенциально мог считаться неприличным согласно законодательству Калифорнии. Глава 314 (1) Уголовного кодекса Калифорнии определяет преступлением умышленное обнажение половых органов в общественном месте или в любом другом месте, где кто-то может оскорбиться или разозлиться.
В прошлом году Ченсори примеряла множество эксцентричных нарядов во время отпуска в Италии, что вызвало гнев местных жителей.
В то время ее прозрачные и сетчатые наряды были названы пользователями социальных сетей "неуважением" к стране, известной своим консервативным католическим наследием. Были даже призывы к аресту Канье и Бьянки после того, как они были замечены во время романтического момента на лодке, когда Уэст показывал свои голые ягодицы туристам.
В ноябре 2022 года Канье завершил развод с Ким Кардашьян и согласился платить 200 000 долларов в месяц в качестве алиментов.
Канье женился на архитекторе Yeezy Бьянке в январе 2023 года.
Напомним, ранее стало известно, что Канье Уэст собирается на пенсию. Также мы писали, что Канье Уэст был замечен со скандальной супругой во время похода в магазин.
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