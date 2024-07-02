Скандальная жена Канье Веста призналась, присылала ли непристойности своим работникам

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори прокомментировала обвинения в том, что она отправляла непристойные материалы несовершеннолетним сотрудникам компании Yeezy. Заявление, сделанное бывшим помощником Канье Уэста Майло Яннопулосом.

Об этом пишет PageSix.

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Обвинения поступили от разработчиков, работавших над приложением YZYVSN для прослушивания музыки, которое должно было стать конкурентом известным на рынке платформам Spotify и Apple Music. Рэпер не хотел платить им за продвижение своей музыки и решил сотворить свое.

"Бьянка уполномочила меня заявить, что любые утверждения о том, что она показывала или заставляла показывать какие-то непристойные материалы несовершеннолетним, оскорбительны, отвратительны и категорически ошибочны", — заявил Майло Яннопулос.

Он отметил, что сотрудники, стоящие за громкими заявлениями, никогда не работали в Yeezy, а их "отвратительная ложь" — это "отчаянная попытка привлечь внимание". Он также добавил, что Yeezy Porn "не существует".

"Я убедился в этом, когда сам ушел", — заявил он.

Яннопулос покинул пост помощника Уэста в мае после того, как рэпер объявил о намерении открыть порностудию. Яннопулос отказался участвовать в новом проекте Канье, мотивировав это тем, что это будет "неприемлемым риском для духовного и физического здоровья".

Канье и Яннопулос наняли международную группу разработчиков, состоящую из нескольких темнокожих сотрудников, в которую также входили несовершеннолетние подростки 14 лет. После окончания работы им должны были выплатить 120 тысяч долларов, но денег разработчики так и не дождались.

Поступило много жалоб на оскорбительное и токсическое поведение со стороны руководства, включая супругу Уэста. После того, как было объявлено о работе над собственной порностудией Yeezy Porn, 29-летняя Бьянка Ченсори отправила всем сотрудникам файлы с непристойностями, поскольку они участвовали в разработке "приложения для взрослых". Однако несовершеннолетние сотрудники из рассылки исключены не были.

В иске говорится, что Уэст приказал всем сотрудникам подписать соглашения о неразглашении, угрожая увольнением, а также "волонтерские" соглашения. В групповых чатах они общались с подчиненными оскорбительно в связи с их возрастом, расой, полом, ориентацией и национальным происхождением, некоторых членов команды называли "рабами", а других — "новыми рабами". При этом сам Яннопулос известен как ультраправый политический комментатор, критикующий феминизм, ислам, социальную справедливость и политкорректность.

Бывшая ассистентка Канье утверждала, что столкнулась с домогательствами с его стороны. Не раз его обвиняли в антисемитизме и харассменте.

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