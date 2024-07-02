Скандальная жена Канье Веста призналась, присылала ли непристойности своим работникам

Скандальная супруга Канье Уэста призналась, присылала ли непристойности своим работникам
Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори прокомментировала обвинения в том, что она отправляла непристойные материалы несовершеннолетним сотрудникам компании Yeezy. Заявление, сделанное бывшим помощником Канье Уэста Майло Яннопулосом.
Об этом пишет PageSix.
Супруга Канье Уэста ответила критикам
Обвинения поступили от разработчиков, работавших над приложением YZYVSN для прослушивания музыки, которое должно было стать конкурентом известным на рынке платформам Spotify и Apple Music. Рэпер не хотел платить им за продвижение своей музыки и решил сотворить свое.
"Бьянка уполномочила меня заявить, что любые утверждения о том, что она показывала или заставляла показывать какие-то непристойные материалы несовершеннолетним, оскорбительны, отвратительны и категорически ошибочны", — заявил Майло Яннопулос.
Он отметил, что сотрудники, стоящие за громкими заявлениями, никогда не работали в Yeezy, а их "отвратительная ложь" — это "отчаянная попытка привлечь внимание". Он также добавил, что Yeezy Porn "не существует".
"Я убедился в этом, когда сам ушел", — заявил он.
Яннопулос покинул пост помощника Уэста в мае после того, как рэпер объявил о намерении открыть порностудию. Яннопулос отказался участвовать в новом проекте Канье, мотивировав это тем, что это будет "неприемлемым риском для духовного и физического здоровья".
Канье и Яннопулос наняли международную группу разработчиков, состоящую из нескольких темнокожих сотрудников, в которую также входили несовершеннолетние подростки 14 лет. После окончания работы им должны были выплатить 120 тысяч долларов, но денег разработчики так и не дождались.
Поступило много жалоб на оскорбительное и токсическое поведение со стороны руководства, включая супругу Уэста. После того, как было объявлено о работе над собственной порностудией Yeezy Porn, 29-летняя Бьянка Ченсори отправила всем сотрудникам файлы с непристойностями, поскольку они участвовали в разработке "приложения для взрослых". Однако несовершеннолетние сотрудники из рассылки исключены не были.
В иске говорится, что Уэст приказал всем сотрудникам подписать соглашения о неразглашении, угрожая увольнением, а также "волонтерские" соглашения. В групповых чатах они общались с подчиненными оскорбительно в связи с их возрастом, расой, полом, ориентацией и национальным происхождением, некоторых членов команды называли "рабами", а других — "новыми рабами". При этом сам Яннопулос известен как ультраправый политический комментатор, критикующий феминизм, ислам, социальную справедливость и политкорректность.
Бывшая ассистентка Канье утверждала, что столкнулась с домогательствами с его стороны. Не раз его обвиняли в антисемитизме и харассменте.
Напомним, супруга Канье Уэста примеряла необычный наряд. А раньше скандальная супруга Канье Веста возмутила японцев своим образом.
Читайте Новини.LIVE!