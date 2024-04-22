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Скандальная художница Соня Морозюк призналась, почему до сих пор не продала украшения от Гринкевича

22 апреля 2024 11:29
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Скандал с Грикенвичами — Соня Морозюк рассказала о судьбе дорогих подарков от бывшего нарченого
Украинская художница Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "33 вопроса"
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская художница Соня Морозюк призналась, что до сих пор не продала дорогие украшения, которые получила от Романа Гринкевича. Однако она не отказалась от идеи направить вырученные средства на потребности военных.

Об этом она рассказала в интервью Люксу ФМ "33 вопроса".

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Соня Морозюк, фигурирующая в деле по мошенничеству с закупками одежды для Вооруженных сил Украины, призналась, что Роман Гринкевич подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом и крестик от бренда Graff, а также гвоздик на шею от Cartier. По общим подсчетам, стоимость всех украшений составляет от 70 тысяч евро.

После громкого скандала с Гринкевичами Соня пообещала продать все драгоценности и направить вырученные средства на нужды военных.

С тех пор прошло уже 4 месяца, однако этот вопрос до сих пор не решен.

Морозюк рассказала, что все подарки от Гринкевича передала другим людям, которые занимаются их продажей. Все вырученные деньги художница пообещала отдать заместителю командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгению Карасю.

"Я очень надеюсь, что на момент выхода нашего интервью я уже закрою этот вопрос, передам деньги Евгению Карасю, как и договаривались. На данный момент украшений у меня нет. Они сейчас у тех людей, которые занимаются их продажей. Если честно, я думала, что это будет происходить немного быстрее. Я никогда с таким не сталкивалась. Но, видите, все идет как идет... Я от этого плана не отступаю", — пообещала художница.

Напомним, что художница Соня Морозюк рассказала, как отреагировала на задержание своего экса Романа Гринкевича. Также девушка объяснила, кто помог ей приобрести мастерскую почти за 5 миллионов гривен.

скандал
коррупция
благотворительность
военные
деньги
украшения
Игорь Гринкевич
Соня Морозюк

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