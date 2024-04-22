Скандал з Грикенвичами — Соня Морозюк розповіла про долю дорогих подарунків від колишнього нарченого

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "33 питання"

Українська художниця Соня Морозюк зізналася, що досі не продала дорогі прикраси, які отримала від Романа Гринкевича. Однак вона не відмовилася від ідеї спрямувати виручені кошти на потреби військових.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Люкс ФМ "33 питання".

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Соня Морозюк, яка фігурує у справі щодо шахрайства із закупівлями одягу для Збройних сил України, зізналася, що Роман Гринкевич подарував їй обручку з діамантом та хрестик від бренду Graff, а також гвіздок на шию від Cartier. За загальними підрахунками, вартість усіх прикрас становить від 70 тисяч євро.

Після гучного скандалу із Гринкевичами Соня пообіцяла продати усі коштовності та направити виручені кошти на потреби військових.

З того часу пройшло вже 4 місяці, однак це питання досі не вирішено.

Морозюк розповіла, що всі подарунки від Гринкевича передала іншим людям, які займаються їх продажем. Усі виручені гроші художниця пообіцяла віддати заступнику командира 14-го окремого полку ЗСУ Євгену Карасю.

"Я дуже сподіваюся, що на момент виходу нашого інтерв'ю я вже закрию це питання, передам гроші Євгену Карасю, як і домовлялися. На сьогодні прикрас я не маю. Вони зараз у тих людей, які займаються їх продажем. Якщо чесно, я думала, що це відбуватиметься трохи швидше. Я ніколи з таким не стикалася. Але, бачите, все йде як йде... Я від цього плану не відступаю", — пообіцяла художниця.

Нагадаємо, що художниця Соня Морозюк розповіла, як відреагувала на затримання свого екса Романа Гринкевича. Також дівчина пояснила, хто допоміг їй придбати майстерню за майже 5 мільйонів гривень.