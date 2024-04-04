Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Соня Морозюк вирішила заробити на інтерв'ю Гордона та відновила продаж своїх картин arrow

Соня Морозюк вирішила заробити на інтерв'ю Гордона та відновила продаж своїх картин

4 квітня 2024 18:14
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Соня Морозюк після скандалу з Гринкевичами знову продає свої картини — фото
Українська художниця Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Після тривалої перерви, пов'язаної із гучним корупційним скандалом, Соня Морозюк знову продає свої картини. Ціни на полотна колишньої нареченої Романа Гринкевича коливаються від 1 800 до 5 400 доларів.

Оголошення про продаж вона публікує на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Соня Морозюк виставила на продаж понад 30 робіт

Скандальна художниця опублікувала світлини зі своїми роботами, які були написані у 2022 та 2023 році.

На яскравому, різнокольоровому тлі полотен написані короткі фрази: "прошу пробачення", "віра", "дочекайся" та інші. Свій художній стиль Морозюк жартома називає "мазня".

Цінник на картини стартують від 600 доларів. За деякі картини скандальна художниця хоче виручити більше семи тисяч доларів.

Окрім того, Морозюк вирішила заробити на скандалі із Гринкевичами. Після інтерв'ю с Гордоном вона створила свій мерч із гучними фразами, які нагадують про те, що вона крутила роман із корупціонером. Художниця продає прозорі чохли на телефони та ноутбуки із написами: "Я свята людина", "Подаруйте гелік" та "Шукаю спонсора". Цінники на них стартують від 750 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після інтерв’ю журналісту Дмитрію Гордону Соня Морозюк почала активно публікувати контент в Instagram. Також ми розповідали, що більшість українців не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу Морозюк в інтерв’ю Дмитру Гордону.

скандал
корупція
картини
шоу-бізнес
бізнес
українські зірки
Соня Морозюк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК