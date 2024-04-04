Соня Морозюк після скандалу з Гринкевичами знову продає свої картини — фото

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Після тривалої перерви, пов'язаної із гучним корупційним скандалом, Соня Морозюк знову продає свої картини. Ціни на полотна колишньої нареченої Романа Гринкевича коливаються від 1 800 до 5 400 доларів.

Оголошення про продаж вона публікує на своїй сторінці Instagram.

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Скандальна художниця опублікувала світлини зі своїми роботами, які були написані у 2022 та 2023 році.

На яскравому, різнокольоровому тлі полотен написані короткі фрази: "прошу пробачення", "віра", "дочекайся" та інші. Свій художній стиль Морозюк жартома називає "мазня".

Цінник на картини стартують від 600 доларів. За деякі картини скандальна художниця хоче виручити більше семи тисяч доларів.

Окрім того, Морозюк вирішила заробити на скандалі із Гринкевичами. Після інтерв'ю с Гордоном вона створила свій мерч із гучними фразами, які нагадують про те, що вона крутила роман із корупціонером. Художниця продає прозорі чохли на телефони та ноутбуки із написами: "Я свята людина", "Подаруйте гелік" та "Шукаю спонсора". Цінники на них стартують від 750 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після інтерв’ю журналісту Дмитрію Гордону Соня Морозюк почала активно публікувати контент в Instagram. Також ми розповідали, що більшість українців не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу Морозюк в інтерв’ю Дмитру Гордону.