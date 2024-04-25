Скандальный развод с Анжделиной Джоли повлиял на новые романтические отношения Брэда Питта

Актер Брэд Питт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Инсайдеры утверждают, что затянутый развод американского актера Брэда Питта со его экс-супругой Анджелиной Джоли влияет на его отношения с Инес де Рамон. Сложное расставание Брэда и Анджелины, похоже, продлится почти столько же, сколько и предшествовавшие ему отношения, поскольку пара находится в ожесточенной судебной волоките с момента их разрыва в 2016 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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60-летний Брэд живет вместе со своей девушкой, 34-летней Инес с 2022 года, и инсайдеры утверждают, что актер отчаянно хочет навсегда разорвать все отношения со своей бывшей супругой.

"Бред больше всего хочет, чтобы это было завершено. Если бы это полностью зависело от него, это было бы уже давно закрыто", — говорит инсайдер.

Отношения актрисы с Брэдом помогли ей обогатиться почти на 100 миллионов долларов. Бывший дом пары во Франции и виноградник стоил 60 миллионов долларов, когда они купили его в 2008 году. Теперь, благодаря усилиям Брэда и инвестициям в бизнес, он стоит 164 миллиона долларов. В 2021 году Анджелина продала свою 50-процентную долю в Chateau Miraval российскому олигарху Юрию Шефлеру без согласия своего супруга.

Источник пояснил, что Брэд стремится быть свободным, чтобы он мог продолжать двигаться вперед в своей жизни, поскольку дела развиваются с Инес, которая на этой неделе была представлена как звезда новой кампании весна/лето 2024 года дизайнера Филиппа Утера.

"Брэд хочет двигаться вперед с Инес, но он не может, поскольку технически он все еще женат на матери своих детей", — рассказал источник.

Ранее в этом месяце Инес расторгла свой трехлетний брак с 41-летним актером "Дневников вампира" Полом Уэсли, что, как сообщается, побудило Брэда окончательно расторгнуть собственный брак.

"Завершение развода Инес с супругом и переезд к Брэду побуждает его к завершению отношений с Энджи больше, чем когда-либо. Брэд настойчиво боролся, чтобы победить своих демонов, возникших во время его брака с Энджи. Он не пьет, и стал человеком, который заслуживает той любви, которую получает от Инес", — говорит источник.

Инес, исполнительный директор Anita Ko Jewelry. С 2000 года Питт был женат на Дженнифер Энистон до их развода в 2005 году, когда он встретил Анджелину во время работы над фильмом "Мистер и миссис Смит".

Они встречались девять лет, прежде чем жениться в 2014 году. Бывшая пара являются родителями шести детей: Мэддокса, 21, Пакса, 19, Захары, 18, Шайло, 17, и близнецов Нокса и Вивьен, 15.

Напомним, американская актриса Анджелина Джоли шокировала новыми обвинениями в адрес экс-супруга. А раньше мы писали, что новая невеста Брэда Питта снялась в рекламе наряда.