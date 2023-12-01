Скандальный развод солиста "СКАЙ" - эксдружина музыканта сделала громкое заявление

Музыкант Олег Собчук с бывшей женой. Фото: facebook.com/oleg.sobchuk/

Недавно солист украинской группы "Скай" Олег Собчук впервые прокомментировал новость о своем разводе. Супруга певца сообщила, что 20 лет страдала от его плохого отношения, но после расставания проблемы в отношениях экс-пары не исчезли.

Об этом стало известно из социальных сетей Марины Собчук.

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Бывшая жена Олега Собчука Мария недавно ошеломила новостью, что они с мужем разошлись. Она обнародовала личную переписку с музыкантом, где он ей угрожает. Мария Собчук обвинила певца в абьюзе и в том, что он забрал даже велосипед и ноутбук, которые ей покупал. Теперь женщина пишет, что Собчук выставляет ее в плохом свете перед их детьми.

Жена Олега Собчука поделилась подробностями их развода. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

Жена Олега Собчука поделилась подробностями их развода. Фото: instagram.com/sob4ukmari/

"Что происходит с женщиной, которая поделилась своим собственным опытом абьюза в семье...ее дружно распинают публично и дают ей оценку, какая она, не зная ее ни в жизни, ни заочно. И это большинство самих же женщин!. А мой бывший муж радостно все скринит и присылает это нашей дочери. Повторяя беспрестанно — она сама виновата, видишь, какая она херовая?! То есть ничего нового, то есть это еще одно ничтожное доказательство того, кем ты есть на самом деле",— пишет женщина и добавляет скриншот, который, судя по всему, сделал ее бывший суппруг и переслал их дочери.

На днях Олег Собчук признался, что разошелся с супругой еще до начала полномасштабного вторжения. Артист сказал, что не собирается выносить на публику подробности развода. Пара воспитывает двоих детей.

Напомним, солист "Скай", которого жена назвала абьюзером, прокомментировал свой развод.

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