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Скандальный блогер Спартак Суббота вызвал хейт в сторону известного шоумена

8 июня 2024 20:54
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Стас Кожушко
Редактор
Блогер Спартак Суббота стал новым гостем шоумена Славы Демина — соцсети возмущены
Блогер Спартак Суббота. Фото: Instagram/spartaksubbota
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Шоумена Славу Демина подвергли критике многие украинцы в соцсетях. Причиной стал скандальный блогер Спартак Суббота, который ранее вел с Евгением Яновичем "Подкаст терапія".

Новини.LIVE расскажет подробнее, почему пользователи соцсетей начали отписываться от Славы Демина.

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Шоумен анонсировал интервью со скандальным блогером. По словам Демина, оно будет сенсационным и выйдет в понедельник, 10 июня. "Такого вы еще не слышали", — заверил Слава.

Впрочем, отношение к Субботе в обществе до сих пор недоверчивое. И это несмотря на то, что расследование психотерапевта Ильи Полуденного в отношении Спартака (настоящее имя блогера) было обнародовано еще прошлой весной. Суббота выдавал себя за кандидата наук, психиатра и врача-психолога, но не имел медицинского образования. После этого Янович разорвал рабочие отношения с блогером и отменил их тур "Подкаст терапія".

Поэтому украинцы не понимают, почему Демин записал новое интервью с Субботой. В комментариях они не скрывали своего возмущения. На некоторые из них Слава ответил.

  • Не понимаю, для чего тянуть этого человека в медиа пространство. Он людей ни за что не имеет. Лжет нагло в глаза и пользуется людьми. Прочь его!
  • Слава, а у вас канал воскресения людей из прошлого. То Женя Власова со своей позицией "какаяразница", теперь Суббота. Пора отписываться.
  • Встретились как-то фейковый журналист с фейковым психологом.
Комментарии Демин
Один из комментариев под публикацией Демина. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин общается со своим 13-летним сыном о ЛГБТ-сообществе. Также мы рассказывали, что Спартак Суббота вернулся в новом шоу и возмутил сеть русским языком.

соцсети
Слава Демин
Спартак Суббота
украинские звезды

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