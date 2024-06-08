Блогер Спартак Суббота став новим гостем шоумена Слави Дьоміна — соцмережі обурені

Блогер Спартак Суббота. Фото: Instagram/spartaksubbota

Шоумена Славу Дьоміна розкритикували чимало українців в соцмережах. Причиною став скандальний блогер Спартак Суббота, який раніше вів з Євгеном Яновичем "Подкаст терапія".

Новини.LIVE розкаже детальніше, чому користувачі соцмереж почали відписуватися від Слави Дьоміна.

Читайте також:

Репутація Дьоміна через Спартака Субботу

Шоумен анонсував інтерв’ю зі скандальним блогером. За словами Дьоміна, воно буде сенсаційним і вийде в понеділок, 10 червня. "Такого ви ще не чули", — запевнив Слава.

Втім, ставлення до Субботи в суспільстві й досі недовірливе. І це попри те, що розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо Спартака (справжнє ім’я блогера) було оприлюднено ще минулої весни. Суббота видавав себе за кандидата наук, психіатра і лікаря-психолога, але не мав медичної освіти. Після цього Янович розірвав робочі відносини з блогером та скасував їхній тур "Подкаст терапія".

Саме тому українці не розуміють, чому Дьомін записав нове інтерв’ю із Субботою. В коментарях вони не приховували свого обурення. На деякі з них Слава відповів.

Не розумію, для чого тягнути цю людину у медіапростір. Він людей ні за що не має. Бреше нахабно в очі та користується людьми. Геть його!

Слава, а у вас канал воскресіння людей з минулого. То Женя Власова зі своєю позицією "какаяразніца", тепер Суббота. Час відписуватися.

Зустрілись якось фейковий журналіст із фейковим психологом.

Один з коментарів під публікацією Дьоміна. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін спілкується зі своїм 13-річним сином про ЛГБТ-спільноту. Також ми розповідали, що Спартак Суббота повернувся в новому шоу й обурив мережу російською мовою.