Блогер Спартак Суббота став новим гостем шоумена Слави Дьоміна — соцмережі обурені

Скандальний блогер Спартак Суббота спричинив хейт в бік відомого шоумена
Шоумена Славу Дьоміна розкритикували чимало українців в соцмережах. Причиною став скандальний блогер Спартак Суббота, який раніше вів з Євгеном Яновичем "Подкаст терапія".
Новини.LIVE розкаже детальніше, чому користувачі соцмереж почали відписуватися від Слави Дьоміна.
Репутація Дьоміна через Спартака Субботу
Шоумен анонсував інтерв’ю зі скандальним блогером. За словами Дьоміна, воно буде сенсаційним і вийде в понеділок, 10 червня. "Такого ви ще не чули", — запевнив Слава.
Втім, ставлення до Субботи в суспільстві й досі недовірливе. І це попри те, що розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного щодо Спартака (справжнє ім’я блогера) було оприлюднено ще минулої весни. Суббота видавав себе за кандидата наук, психіатра і лікаря-психолога, але не мав медичної освіти. Після цього Янович розірвав робочі відносини з блогером та скасував їхній тур "Подкаст терапія".
Саме тому українці не розуміють, чому Дьомін записав нове інтерв’ю із Субботою. В коментарях вони не приховували свого обурення. На деякі з них Слава відповів.
- Не розумію, для чого тягнути цю людину у медіапростір. Він людей ні за що не має. Бреше нахабно в очі та користується людьми. Геть його!
- Слава, а у вас канал воскресіння людей з минулого. То Женя Власова зі своєю позицією "какаяразніца", тепер Суббота. Час відписуватися.
- Зустрілись якось фейковий журналіст із фейковим психологом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін спілкується зі своїм 13-річним сином про ЛГБТ-спільноту. Також ми розповідали, що Спартак Суббота повернувся в новому шоу й обурив мережу російською мовою.
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