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Скандального блогера Корячку захейтили за перелет в Канны на частном самолете

18 мая 2024 20:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Украинцы захейтили скандального блогера Корячку за перелет в Канны на частном самолете
Блогер Татьяна Коряк (Корячка) с мужем. Фото: Instagram/korya4ka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Блогер-миллионник, участвовавшая в нескольких телепроектах, Татьяна Коряк (Корячка) вместе с семьей улетела на Каннский кинофестиваль, который проходит сейчас на Лазурном берегу. Впрочем, способ, как инфлюенсер решила добираться до Франции, возмутил украинцев в соцсетях.

Соответствующие комментарии появились под публикациями Корячки в Instagram.

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Блогер, которая родом из Бахмута, опубликовала фото и видео возле частного самолета в аэропорту столицы Молдовы, Кишинева. Корячка призналась, что три ее мечты стали реальностью.

"Я лечу частным самолетом в Канны. Выхожу на красной дорожке и еще одну мечту покажу позже. Енот (муж. — Ред.) подарил на годовщину", — написала на русском языке Корячка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Koriak Tatiana (@korya4ka)

Впрочем, подписчики и посетители страницы Татьяны не оценили ее радости. На фоне новостей о наступлении оккупантов в Харьковской области пользователи соцсетей не считают уместным предавать подобное огласке. Украинцы отмечают, что блогер могла бы полететь на кинофестиваль обычным рейсом, а остальные средства задонатить на ВСУ.

  • Отписка. На фоне наступления на Харьков, Волчанск такие посты — просто издевательство.
  • На что вы рассчитывали, выставляя это фото? На поддержку украинцев? Две параллельные реальности. Позор!
  • Мне кажется, надо быть солидарной со своим народом, с людьми, не имеющими рук банально поесть, с женами, которые сейчас воспитывают детей без отца, а не выставлять вот это и тригерить людей.
  • Счастье любит тишину! Показуха в новых реалиях неуместна! Жду тех времен, когда блогеры опустятся на землю, а для этого просто нужно от них массово отписаться.
  • Особенно эти посты и сториз оценят вынужденные переселенцы из Мариуполя, Бахмута, Харьковской области, которые из-за войны потеряли все... Я до сих пор не могу прийти в себя после ада Мариуполя.

Это не первый раз, когда Корячка попадает в скандал. Блогер, которая раньше жила в Харькове, спорила с женами военных. Инфлюенсер доказывала, что воевать — это выбор каждого.

"Не побоюсь сказать, что если бы я была мужем, не брала бы оружие. Я не собираюсь убивать другого человека. Это грязные игры, в которые нас вовлекают политики. Если бы все так думали, не было бы войн", — заявила тогда блогер и добавила, что в войне виновны обе стороны.

Напомним, ранее мы писали, что жену певца Виктора Павлика, блогера Екатерину Репяхову, обвинили в хайпе на беременности. Также мы рассказывали, что после скандала с мобилизацией и СБУ телеведущая Наталья Мосейчук рассказала о потере подписчиков.

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