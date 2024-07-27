Похудевшая Кэти Перри в новом клипе снялась в объятиях обнаженного красавца в Барселоне

Похудевшая Кэти Перри снялась в объятиях обнаженного красавчика ради нового клипа
Певица Кэти Перри была занята съемками видео для своего второго релиза в Барселоне, Испания. 39-летняя певица, подозреваемая в употреблении препаратов ради похудения, выглядела потрясающе вместе с моделью каскадером Оскаром Дортой.
Об этом пишет Daily Mail.
Кэти Перри засветила стройную фигуру во время откровенных съемок
Кэти, имеющая трехлетнюю дочь по имени Дейзи от жениха Орландо Блума, позировала в черном боди с вырезами и с металлическим поясом. Она дополнила образ ботинками из змеиной кожи до колен, а ее коллега Оскар продемонстрировал свое телосложение в белом белье.
В последние месяцы Кэти демонстрирует стройную фигуру, что натолкнуло поклонников на мысль, что певица прибегла к хитрости ради похудения. Но инсайдер рассказал, что это неправда, и певица переняла диету и тренировку 47-летнего бойфренда Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив потребление алкоголя. Орландо рассказал, что пытается избегать употребления сахара.
Голливудские звезды все чаще худеют благодаря инъекциям, которые назначают людям больным диабетом. Препарат уменьшает аппетит, поэтому звезды пользуются им как средством для похудения. Не все врачи одобряют такой подход, многие сходятся во мнении, что со временем все потерявшие лишние килограммы ощутят плохие последствия.
Напомним, Кэти Перри отправилась на море с Орландо Блумом. А раньше мы писали, что похудевшая Кристина Агилера снялась в откровенном корсете.
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