Похудевшая Кэти Перри в новом клипе снялась в объятиях обнаженного красавца в Барселоне

Кэти Перри на съемках клипа. Фото: SplashNews.com

Певица Кэти Перри была занята съемками видео для своего второго релиза в Барселоне, Испания. 39-летняя певица, подозреваемая в употреблении препаратов ради похудения, выглядела потрясающе вместе с моделью каскадером Оскаром Дортой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кэти, имеющая трехлетнюю дочь по имени Дейзи от жениха Орландо Блума, позировала в черном боди с вырезами и с металлическим поясом. Она дополнила образ ботинками из змеиной кожи до колен, а ее коллега Оскар продемонстрировал свое телосложение в белом белье.

Кэти Перри с партнером на съемках клипа. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри с партнером по клипу в Барселоне. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри с партнером по клипу в откровенных образах. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри с партнером заинтриговала съемками нового клипа. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри. Фото: SplashNews.com

Актер со съемок нового клипа Кэти Перри. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри с партнером засветила стройные ноги на съемках нового клипа. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри наняла каскадера для съемок клипа. Фото: SplashNews.com

Кэти Перри с профессиональным каскадером на съемках нового клипа. Фото: SplashNews.com

В последние месяцы Кэти демонстрирует стройную фигуру, что натолкнуло поклонников на мысль, что певица прибегла к хитрости ради похудения. Но инсайдер рассказал, что это неправда, и певица переняла диету и тренировку 47-летнего бойфренда Орландо Блума, отказавшись от фастфуда и ограничив потребление алкоголя. Орландо рассказал, что пытается избегать употребления сахара.

Голливудские звезды все чаще худеют благодаря инъекциям, которые назначают людям больным диабетом. Препарат уменьшает аппетит, поэтому звезды пользуются им как средством для похудения. Не все врачи одобряют такой подход, многие сходятся во мнении, что со временем все потерявшие лишние килограммы ощутят плохие последствия.

Напомним, Кэти Перри отправилась на море с Орландо Блумом. А раньше мы писали, что похудевшая Кристина Агилера снялась в откровенном корсете.