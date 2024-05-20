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Похудевшая Кристина Агилера подчеркнула стройные ноги ярким образом с мехом

20 мая 2024 13:01
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кристина Агилера продемонстрировала миниатюрную фигуру в красном меху
Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная певица Кристина Агилера примерила яркий образ во время своего выступления в Мексике. Звезда предстала в манящем черном боде с прозрачными вырезами.

Об этом пишет Daily Mail.

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A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Певица, которой удалось похудеть на более 20 килограммов, примерила сексуальное блестящее черное боди с прозрачными вырезами. Подчеркнула соблазнительные изгибы звезда красной укороченной курткой с мехом.

Артистка дополнила образ черными высокими сапогами, солнцезащитными очками с оправой красного цвета и макияжем в нюдовых оттенках.

"Мексика, ты всегда в моем сердце", — лаконично подписала ролик звезда.

Публикацию певицы оценили более 67 тысяч пользователей.

Агилера похвасталась стройной талией
Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Напомним, певице удалось избавиться от 20 лишних килограммов, которые она набрала за период беременности в 2008 и 2014 годах. Звезда привела свое тело в форму благодаря спорту и здоровому питанию.

Напомним, бизнесвумен Ким Кардашьян ошеломила роскошной фигурой в крошечном бикини. А также певица Мэрайя Керри в блестящем платье отметила 55-летие.

спорт
диета
Мексика
видео
Северная Америка
Кристина Агилера
зарубежные звезды
фигура

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