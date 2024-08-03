Похудела Кристина Агилера поразила редким видео с красавицей-дочерью

Певица Кирстина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Кристина Агилера поделилась редким видео со своей мини-копией: девятилетней дочерью Самммер Рейн. Похудевшая 43-летняя поп-певица была в гламурном образе после выступления в своей резиденции в Лас-Вегасе.

Об этом стало известно из Instagram звезды.

Читайте также:

Агилера поразила кадрами с возлюбленным и дочерью

На кадрах Кристина также со своим партнером Мэтью Ратлером и их домашней собакой. Артистка продолжает демонстрировать результаты похудения, которое, как предпологают фанаты, вызвано препаратом для диабетиков. На видео певица была в ярком розовом боди с прозрачными колготками в сеточку.

Кристина Агилера с дочерью. Фото: instagram.com/xtina/

Кристина Агилера с дочерью. Фото: instagram.com/xtina/

В марте Кристина поделилась новостью о том, как ее дочь адаптировалась к жизни во время гастролей, поделившись фотографией Саммер, сидящей на полу в зале.

В своем концертном наряде, вдохновленном нижним бельем, она продемонстрировала стройную фигуру после того, как очень похудела за прошлый год.

Звезда в своем концертном образе соединила розовое корсетное боди, белые сапоги выше колен и ослепительные украшения, инкрустированные бриллиантами, и подчеркнула ярко губы красной помадой.

Напомним, Кристина Агилера ошеломила миниатюрной фигурой на фоне слухов о похудении на препаратах. А раньше мы писали, что Кэти Перри засветила роскошные формы в бикини.