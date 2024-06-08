Похудевшая Кристина Агилера поразила роскошными формами в откровенном корсете

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера продолжает демонстрировать свои результаты похудения. Звезду подозревают в злоупотреблении препаратом для сброса веса.

Фото, на которых поражает роскошными формами, звезда запостила в Instagram.

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43-летняя певица поделилась видео, на котором она хвастается подтянутой фигурой и демонстрирует декольте в ярком розовом боди с латексным корсетным лифом и прозрачными колготками в сеточку. Она продемонстрировала свой потрясающий образ перед тем, как выйти на сцену в Лас-Вегасе, куда она вернулась в конце мая.

Под мелодию песни Сабрины Карпентер Espresso, в которой есть слова "Я работаю допоздна, потому что я певица", она показала кадры за кулисами в венецианском отеле. В сочетании с розовым, дерзким корсетным боди она надела белые сапоги выше колена и роскошные украшения, инкрустированные бриллиантами. Подчеркнула губы яркой помадой.

Звезда спровоцировала слухи о том, что принимает лекарство от диабета после того, как поразила похудевшей фигурой во время шоу в Мексике в мае. Ранее пятикратная обладательница Грэмми сказала, что "ненавидит быть очень худой" и начала "любить новые формы", сообщает Health. Она имеет здоровую, сбалансированную диету, строгий режим физических упражнений и каждый день употребляет яркие фрукты и овощи.

Она увлекается йогой, боксом, силовыми тренировками, а также кардио упражнениями и тренируется от двух до пяти раз в неделю, сообщает In Touch Weekly.

Напомним, Кристина Агилера поразила фигурой в откровенной фотосессии. А ранее в сети начали обсуждать новые формы Кэти Перри.