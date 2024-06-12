Похудевшая Кристина Агилера снялась в рекламе товаров для взрослых

Певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера позировала в новом видео, когда представила свой новый лубрикант и рекламировала горячую линию, где любители разговоров могут выиграть чат с ней. 43-летняя поп-звезда соблазнительно представила лубрикант на водной основе под названием Pillow Talk через свой бренд Playground.

Видео Кристина опубликовала в своем Instagram.

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В честь своего нового продукта она также создала телефонную линию, где абоненты могут "вести откровенный разговор". Она сняла рекламу в стиле 1990-х годов. Купаясь в красном свете, Кристина играла с телефоном, похожим на пару блестящих губ.

"Вы знаете, что мы хотим, женщины — больше интимных моментов, больше общения. Пора начать разговор и избавиться от стыда", — говорит певица.

Она обратилась к своим поклонникам: "Это не должно быть секретом. Общение является ключом к осуществлению ваших величайших фантазий, поэтому позвоните на горячую линию Playground Pillow Talk. Чего ты ждешь? Позвони сейчас!".

Агилера заверила их, что разговоры были бесплатными.

Говорят, сама Кристина разработала аромат нового лубриканта, сочетающего в себе аромат свежих сливок и дикой розы.

Певица, которая была сооснователем Playground в 2022 году, недавно отметила, что хочет, чтобы ее бренд был "безопасным местом" для женщин.

Ее мнение заключалось в том, что в индустрии интимного здоровья доминируют продукты, "производимые и упакованные для мужчин или для мужчин и "их женщин".

Звезда также "из первых уст" знает о "двойных стандартах", поскольку она женщина, сказала она в недавнем интервью ADWEEK.

Агилера вспомнила, как ей было стыдно за открытость, за самовыражение и попытки владеть своим телом, а также за попытки расширить возможности других женщин. Агилера рассказала, что люди этого боятся. Кристина надеется, что ее девятилетняя дочь Саммер Рейн, которую она имеет вместе со своим женихом-гитаристом Мэттью Ратлером, сможет "вырасти, не чувствуя стыда или стигмы, и ощущать себя комфортно как женщина".

Ее цель также состоит в том, чтобы ее 15-летний сын Макс, которого она имеет с бывшим мужем Джорданом Бретманом, "понимал и ценил проблежы женщин и то, через что они проходят, а также не боялся разговаривать".

Напомним, Кристина Агилера показала роскошную фигуру в откровенном образе. А раньше Кристина Агилера удивила фото в корсете.