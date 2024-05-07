Сколько ребер она удалила — поклонники шокированы стройностью Ким Кардашьян на Met Gala

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян шокировала своей невероятно тонкой талией в серебристом корсете. Звезда продемонстрировала фигуру в платье Maison Margiela на красной дорожке Met Gala 2024 в Нью-Йорке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Фолловеры начали писать свои предположения о формах звезды, один написал: "сколько ребер Ким удалили".

Кардашьян позировала перед фотографами в корсете и прозрачной кружевной юбке, которая демонстрировала ее ноги. Она сочетала наряды с блестящими серебристыми туфлями на платформе в тон.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

Фанаты Кардашьян обсуждают ее слишком тонкую талию. Фото: социальные сети

Фанаты Кардашьян обсуждают ее слишком тонкую талию. Фото: социальные сети

Фанаты Кардашьян обсуждают ее слишком тонкую талию. Фото: социальные сети

"Иисусе, она будет в больнице до конца ночи. Удалили ребро или 2", — говорят фанаты.

Другие поддержали теорию удаления ребра, когда один сказал: "Ей удалили ребро? Господи!".

Другой упомянул о телесных трансформациях, которые звезда имела во время предыдущих Met Gala.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: Reuters

"Ким Кардашьян снова это делает, интересно, как она дышит в этом", — удивляют фоловеры.

Ранее Ким примеряла копию платья, которое Мэрилин одела в 1962 году, чтобы петь серенаду тогдашнему президенту Джону Ф. Кеннеди на его 45-й день рождения.

Напомним, в Нью-Йорке состоялся Met Gala 2024 года. А Ким Кардашьян снялась в рекламе собственного бренда.