Сколько россияне выделили денег на проведение пародии конкурса "Евровидение"

Конкурс "Евровидения" в РФ. Фото: Google

Россияне начали активную подготовку к проведению аналога песенного конкурса "Евровидение". Они не только определились с датой, но и отчитались, сколько выделят денег из бюджета.

Об этом сообщают росСМИ.

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Музыкальный конкурс "Интервидение" с участием "дружественных" стран оккупанты планируют на август 2024 года. Пока не утвержденная локация — родной город диктатора Владимира Путина, Санкт-Петербург. На проведение конкурса Кремль выделил 600 млн рублей (около 7 млн долларов).

Идею создания российской пародии "Евровидения" озвучили в ноябре этого года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Тогда гендиректор федерального пропагандистского "Первого канала" Константин Эрнст заявил, что в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний.

Также Путинист рассказал, что Россия рассчитывает на активное участие в конкурсе представителей стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).

Пропагандист Константин Эрнст с диктатором Путиным. Фото: Google

Отметим, что с начала полномасштабной войны Россия, как и Беларусь, не участвовала в песенном конкурсе "Евровидение". Это было решение Европейского союза радиовещания и телевидения в поддержку Украины. В последний раз представитель РФ, а именно певица Манижа, выступала в 2021 году. Тогда в нидерландском Роттердаме она заняла девятое место. А украинская группа Go_A — пятое.

Напомним, ранее мы писали, когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что украинка хочет представлять Молдову на "Евровидении-2024".