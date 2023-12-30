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Скільки росіяни виділили грошей на проведення пародії конкурсу "Євробачення"

30 грудня 2023 23:13
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Стас Кожушко
Редактор
Скільки росіяни виділили грошей на проведення пародії конкурсу "Євробачення"
Конкурс "Євробачення" у РФ. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Росіяни почали активну підготовку до проведення аналога пісенного конкурсу "Євробачення". Вони не тільки визначились з датою, але й прозвітували, скільки виділять грошей з бюджету. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Музичний конкурс "Інтербачення" за участі "дружніх" країн окупанти планують на серпень 2024 року. Поки що не затверджена локація — рідне місто диктатора Володимира Путіна, Санкт-Петербург. На проведення конкурсу Кремль виділив 600 млн рублів (майже 7 млн доларів).

Ідею створити російську пародію "Євробачення" озвучили у листопаді цього року на Санкт-Петербурзькому міжнародному культурному форумі. Тоді гендиректор федерального пропагандистського "Первого канала" Костянтин Ернст заявив, що у конкурсі не буде жодних політичних обмежень та впливів.

Також путініст розповів, що Росія розраховує на активну участь у конкурсі представників країн БРІКС (Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка). 

Пропагандист Костянтин Ернст з диктатором Путіним. Фото: Google

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Росія, як і Білорусь, не брала участь в пісенному конкурсі "Євробачення". Це було рішення Європейської спілки радіомовлення і телебачення на підтримку України. Востаннє представник РФ, а саме співачка Маніжа, виступала 2021 року. Тоді в нідерландському Роттердамі вона посіла дев’яте місце. А український гурт Go_A — п'яте.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що українка хоче представляти Молдову на "Євробаченні-2024".

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