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Слава Демин высказался об интервью Светланы Лободы по поводу языка

18 декабря 2023 15:24
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Демин прокомментировал новое интервью Лободы — ведущий высказался о ее языке
Украинская певица Светлана Лобода в клипе на новую песню "Метелица". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский радиоведущий и блогер Слава Демин высказался про певицу Светлану Лободу. В частности, мужчина прокомментировал интервью украинской артистки, где она высказалась о своих композициях на русском языке во время войны.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин об интервью Светланы Лободы

Украинский ведущий рассказал, как певица Светлана Лобода дала интервью, находясь в Лондоне. По словам Славы Демина, тогда известная артистка высказалась о своих треках, которые она выпускает после начала полномасштабной войны в Украине.

"Светлана выступала в Лондоне и дала интервью. Журналист спросил у нее о ее новых русскоязычных треках. Светлана заявила, что делает их для поклонников, не понимающих украинский язык. А как же тогда люди, не понимающие английский, слушают Бритни Спирс, The Beatles, Beyonce и так далее. Неужели все так хорошо в Украине знали испанский язык, что песня "Despacito" была несколько недель в ТОПе прослушивания в Украине?" — поинтересовался Слава Демин.

Слава Демин о Светлане Лободе
Ведущий Слава Демин о Светлане Лободе. Фото: скриншот с YouTube

Также радиоведущий заявил, что свои украиноязычные композиции Светлана Лобода назвала "локальной историей". Кроме того, Слава Демин объяснил, что он уже несколько раз звал украинскую певицу к себе на интервью и приглашает ее сейчас.

"Свои песни на украинском языке певица назвала "локальной историей для украинского рынка". Если есть, например, международная компания, которая выпускает свой продукт в разных странах, то для каждой страны эта компания делает этикетку на языке этой страны. Ни о какой гражданской позиции здесь речь не идет. Я несколько раз приглашал Светлану на свое интервью, и в этот раз тоже приглашаю", — также добавил украинский ведущий.

Жизнь Светланы Лободы в России и возвращение в Украину

Много лет назад певица Светлана Лобода переехала в Россию и активно строила свою карьеру. Впрочем, в начале полномасштабной войны артистка вернулась в родную Украину и начала ее поддерживать. Но, что касается песен, то Светлана выпускает как украиноязычные, так и треки на русском.

Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода в своем клипе. Фото: скриншот с YouTube

Украинцы много раз критиковали певицу за язык, но она продолжает это игнорировать и презентовать песни для украинских и российских поклонников.

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин прокомментировал очередной выезд рэпера Потапа за границу.

Ранее мы рассказывали о том, что радиоведущий Слава Демин высказался о скандальном выступлении певицы Веры Брежневой в Киеве.

Также мы сообщали о том, что известная певица Светлана Лобода представила новый клип.

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