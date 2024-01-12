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Слава Каминская планирует перевести на украинский хит группы "НеАнгелы"

12 января 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Слава Каминская планирует перевести на украинский хит группы "НеАнгелы"
Участницы группы "НеАнгелы" до полномасштабной войны. Фото: Instagram/neangely.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Представители украинского шоу-бизнеса продолжают переводить свои русскоязычные хиты. Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая во время полномасштабной войны выехала за границу с двумя детьми, анонсировала новую версию популярной песни известного дуэта.

Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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Каминская заявила, что она решила записать украиноязычную версию хита "Твоя". Была ли это идея продюсера Юрия Никитина, с которым много лет сотрудничала певица и ее коллега Виктория Смиюха, неизвестно. В своих соцсетях он не анонсировал и не прокомментировал предложение Славы.

Каминская обратилась к пользователям соцсетей за помощью и опубликовала архивное фото с Викторией и Юрием.

"Давайте сделаем это вместе! Предлагаю в комментариях писать перевод, но по строкам. Один человек — одна строчка, и потом следующая. Соберем этот "Кубик Рубик". Результат общей песни выложим на платформе", — отметила Слава.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Впрочем, скорее всего, Никитин имеет отношение к этому. Так как на его странице есть упоминание об этой платформе. Плюс права на песни принадлежат его компании MamaMusic. Что касается Виктории, то она не выходила в соцсети с начала блэкаута в октябре 2022 года. О ее местонахождении неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by VIKTORIA (@vikanablack)

Напомним, ранее мы писали о лучших украинских песнях 2023-го по версии портала "МУЗВАР". Также мы рассказывали, что Каминская спела дуэтом с артистом, которого называют копией Олега Винника.

украинский язык
Слава Каминская
песни
НеАнгелы
украинские звезды

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