Слава Каминская перенесла за один раз много операций.

Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Известная украинская певица Слава Каминская за один день перекроила свое лицо и тело. Звезда перенесла сразу семь хирургических вмешательств.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Певица призналась, что хотела сделать пластику еще в прошлом году, однако с головой окунулась в новую любовь. Тогда Каминская хотела сделать только подтяжку век (блефаропластику), однако кое-что произошло, что заставило ее переделывать и другие части тела.

В одной из грудей Каминской лопнул имплант. Это было для нее ожидаемо, ведь она делала маммопластику 19 лет назад и после нее выкормила двоих детей.

"Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не щадят. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой навеял мне, что мне ничего не нужно, я и так хороша, но здесь случилось "чудо" — у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормила двоих детей и им 19 лет", — рассказала артистка.

У певицы дружеские отношения с хирургом, к которому она приехала себя менять в Ереван (Армения). Каминская призналась, что за один раз решила сделать не только грудь и веки, но и ряд других хирургических манипуляций, чтобы не "нагружать свой организм лишним наркозом".

Пластические операции Каминской. Фото: скриншот Instagram

"Я решила, что если уж наркоз, то пусть кроме груди будет еще блефаропластика, грудки Биша, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция колен. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", — рассказала артистка.

Напомним, Слава Каминская показала, как выглядит после перенесенных операции на лице и теле.

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