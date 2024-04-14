Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Слава Каминская призналась, что заставило ее лечь под нож хирурга arrow

Слава Каминская призналась, что заставило ее лечь под нож хирурга

14 апреля 2024 11:30
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Слава Каминская перенесла за один раз много операций.
Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Слава Каминская за один день перекроила свое лицо и тело. Звезда перенесла сразу семь хирургических вмешательств.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Слава Каминская рассказала, почему была вынуждена переделывать грудь

Певица призналась, что хотела сделать пластику еще в прошлом году, однако с головой окунулась в новую любовь. Тогда Каминская хотела сделать только подтяжку век (блефаропластику), однако кое-что произошло, что заставило ее переделывать и другие части тела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В одной из грудей Каминской лопнул имплант. Это было для нее ожидаемо, ведь она делала маммопластику 19 лет назад и после нее выкормила двоих детей.

"Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не щадят. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой навеял мне, что мне ничего не нужно, я и так хороша, но здесь случилось "чудо" — у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормила двоих детей и им 19 лет", — рассказала артистка.

У певицы дружеские отношения с хирургом, к которому она приехала себя менять в Ереван (Армения). Каминская призналась, что за один раз решила сделать не только грудь и веки, но и ряд других хирургических манипуляций, чтобы не "нагружать свой организм лишним наркозом".

Камінська багато пластики
Пластические операции Каминской. Фото: скриншот Instagram

"Я решила, что если уж наркоз, то пусть кроме груди будет еще блефаропластика, грудки Биша, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция колен. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", — рассказала артистка.

Напомним,  Слава Каминская показала, как выглядит после перенесенных операции на лице и теле.

Также мы писали, что Слава Каминская призналась, как случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной.

больницы
Армения
операция
Слава Каминская
пластическая хирургия
украинские звезды
певица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины