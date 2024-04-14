Слава Каминская перенесла за один раз много операций.

Слава Каминская призналась, что заставило ее лечь под нож хирурга
Известная украинская певица Слава Каминская за один день перекроила свое лицо и тело. Звезда перенесла сразу семь хирургических вмешательств.
Об этом она рассказала на своей странице Instagram.
Слава Каминская рассказала, почему была вынуждена переделывать грудь
Певица призналась, что хотела сделать пластику еще в прошлом году, однако с головой окунулась в новую любовь. Тогда Каминская хотела сделать только подтяжку век (блефаропластику), однако кое-что произошло, что заставило ее переделывать и другие части тела.
В одной из грудей Каминской лопнул имплант. Это было для нее ожидаемо, ведь она делала маммопластику 19 лет назад и после нее выкормила двоих детей.
"Я давно хотела блефаропластику, потому что уже нужно было, годы никого не щадят. Хотела сделать еще в прошлом году, но так и не доехала, потому что влюбилась, свалила жить на Тенерифе и была слишком занята. Мой навеял мне, что мне ничего не нужно, я и так хороша, но здесь случилось "чудо" — у меня лопнул имплант. Такое бывает, когда грудь кормила двоих детей и им 19 лет", — рассказала артистка.
У певицы дружеские отношения с хирургом, к которому она приехала себя менять в Ереван (Армения). Каминская призналась, что за один раз решила сделать не только грудь и веки, но и ряд других хирургических манипуляций, чтобы не "нагружать свой организм лишним наркозом".
"Я решила, что если уж наркоз, то пусть кроме груди будет еще блефаропластика, грудки Биша, эндоскопическая подтяжка бровей, нити, инъекции и липосакция колен. Почему нет? Еще куча болезненных косметических манипуляций, все равно наркоз", — рассказала артистка.
Напомним, Слава Каминская показала, как выглядит после перенесенных операции на лице и теле.
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