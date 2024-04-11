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Слава Каминская сделала пластику на лице и теле — фото

11 апреля 2024 18:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Слава Каминская после большого количества пластических операций — фото
Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Слава Каминская решилась на пластику. Звезда сделала две операции и показала, как сейчас выглядит.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Певица недавно перенесла несколько операций на лице и теле. Каминская намекала поклонникам на грядущие перемены.

Операция Каминская
Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Она пока не признается, что именно меняла в себе, однако можно предположить, что одним из хирургических вмешательств была блефаропластика – изменение век или разреза глаз, и маммопластика – изменение размера груди.

Звезда сегодня утром опубликовала фотографии из больницы. Из-за плохого освещения не видно следов операции, однако её лицо было отечным.

Каминская сделала операцию
Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Через некоторое время она пошла гулять по Еревану и показалась при дневном освещении. Отеки с лица уже сошли, однако можно заметить небольшие синяки.

Каминская сделала пластику
Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Певица надела яркий костюм, но чтобы не привлекать лишнее внимание жителей города, скрыла последствия пластики за темной панамой и очками.

Каминская после операции
Украинская певица Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Напомним,   Слава Каминская случайно рассекретила имя мужа.

Также мы писали, что Слава Каминская призналась, что случайно познакомилась со своим идеальным мужчиной.

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