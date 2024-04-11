Слава Камінська після великої кількості пластичних операцій — фото

Слава Камінська зробила пластику на обличчі та тілі — фото
Відома українська співачка Слава Камінська наважилася на пластику. Зірка зробила собі дві операції та показала, який зараз має вигляд.
Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці в Instagram.
Слава Камінська змінила зовнішність
Співачка нещодавно перенесла декілька операцій на обличчі та тілі. Камінська натякала шанувальникам на майбутні зміни.
Вона поки не зізнається, що саме змінювала у собі, однак можна припустити, що одним з хірургічних втручань була блефаропластика — зміна повік чи розрізу очей, та мамопластика — зміна розміру грудей.
Зірка сьогодні вранці опублікувала світлини з лікарні. Через погане освітлення не помітно слідів операції, однак її обличчя було набряклим.
Згодом зірка пішла гуляти по Єревану та показалася при денному освітлені. Набряки з обличчя вже зійшли, однак можна помітити невеличкі синці.
Співачка вдягла яскравий костюм, однак, щоб не привертати зайву увагу жителів міста, вона приховала наслідки пластики темною панамою та окулярами.
Нагадаємо, Слава Камінська випадково розсекретила ім'я свого чоловіка.
Також ми писали, що Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.
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