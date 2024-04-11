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Слава Камінська зробила пластику на обличчі та тілі — фото

11 квітня 2024 18:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Слава Камінська після великої кількості пластичних операцій — фото
Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Слава Камінська наважилася на пластику. Зірка зробила собі дві операції та показала, який зараз має вигляд.

Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка нещодавно перенесла декілька операцій на обличчі та тілі. Камінська натякала шанувальникам на майбутні зміни.

Операція Камінська
Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Вона поки не зізнається, що саме змінювала у собі, однак можна припустити, що одним з хірургічних втручань була блефаропластика — зміна повік чи розрізу очей, та мамопластика — зміна розміру грудей.

Зірка сьогодні вранці опублікувала світлини з лікарні. Через погане освітлення не помітно слідів операції, однак її обличчя було набряклим.

Камінська зробила операцію
Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Згодом зірка пішла гуляти по Єревану та показалася при денному освітлені. Набряки з обличчя вже зійшли, однак можна помітити невеличкі синці.

Камінська зробила пластику
Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Співачка вдягла яскравий костюм, однак, щоб не привертати зайву увагу жителів міста, вона приховала наслідки пластики темною панамою та окулярами.

Камінська після операції
Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, Слава Камінська випадково розсекретила ім'я свого чоловіка.

Також ми писали, що Слава Камінська зізналася, що випадково познайомилася зі своїм ідеальним чоловіком.

лікарні
Вірменія
операція
Слава Камінська
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пластична хірургія
українські зірки

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