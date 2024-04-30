Алина Гросу рассказала о том, кто "прячется" под образом Klavdia Petrivna

Загадочная украинская певица Klavdia Petrivna. Фото: instagram.com/klavdia_petrivna/

Известная украинская певица Алина Гросу предположила, кто на самом деле "прячется" под таинственным образом певицы Klavdia Petrivna. Звезда уверена, что это юная Соломия Опришко, которая, по слухам, является младшей сестрой украинского исполнителя Osty.

Об этом звезда написала в комментариях под своим видео в TikTok.

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Украинцы в сети продолжают дискутировать и создавать собственные теории по поводу того, кто может прятаться за образом загадочной певицы.

Свои предположения озвучила также известная украинская певица Алина Гросу. Поклонники поинтересовались у звезды, она ли настоящая Klavdia Petrivna, на что артистка заявила, что за образом загадочной артистки "прячется" юная Соломия Опришко.

"Соломия. Но я вам ничего не говорила. На самом деле, уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас многие ее заслуженную славу забирают другие…" — ответила Гросу.

Комментарий певицы Алины Гросу. Фото: скриншот TikTok

Это имя уже раньше называл украинский блогер Богдан Беспалов, которому удалось найти демо песни "Я тобі брехала". На видео голос Соломии очень похож на Клавдию Петровну.

Беспалов даже нашел фотографии возможной Klavdia Petrivna. На них позирует молодая девушка со светлыми волосами и стройной фигурой.

Соломия Опришко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Соломия Опришко. Фото: bespalovmedia.com.ua

Ранее певец Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna представили совместную видеоработу. А также дочь украинского юмориста Юрия Ткача удивила пародией на анонимную певицу Klavdia Petrivna.