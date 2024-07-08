Смерть Мэттью Перри вывела полицию на голливудский подпольный мир наркоторговли

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Стали известны выводы расследования смерти Мэттью Перри. Полиция Лос-Анджелеса вышла на подпольный мир голливудской наркоторговли и в деле фигурируют многие известные люди.

Об этом пишет Page Six.

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В ближайшее время будет созвана пресс-конференция, на которой озвучат возможные обвинения, которые может предъявить полиция. В деле, в частности, замешана коллега и близкая подруга Перри, вместе с которой актер появлялся на экране. Существует фотография, на которой Перри и женщина изображены в кабинете врача, который выписывает кетамин: в США есть клиники, где кетамин назначают для лечения тяжелой депрессии и других ментальных расстройств. Инсайдер рассказал, что если полиция получит доступ к телефону женщины, то обнаружит много разоблачающей информации в текстовых сообщениях. Речь идет не о бывшей супруге Чарли Шине Брук Мюллер, которая уже попала в список подозреваемых.

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Расследование может закончиться обвинением в непреднамеренном убийстве сразу для нескольких людей, наказываемых тюремным заключением на срок до пяти лет. Однако в преднамеренном убийстве никого не обвинит, поскольку Перри сам принимал незаконно полученный для него кетамин.

"Это невероятно грустно, мне очень грустно из-за Мэтью Перри. Но наживавшиеся на его слабости люди представляют собой проблему. Мне хотелось бы увидеть какой-то приговор за уголовное преступление для тех, кто покупал для него наркотики. Так, чтобы это клеймо осталось на них на всю оставшуюся жизнь", — сказала бывший спецагент ФБР и ЦРУ Трейси Волдер.

Мэттью Перри умер в конце прошлого года на 55-м году жизни, утонув в джакузи из-за влияния кетамина, который он принимал для лечения депрессии. Расследуя обстоятельства смерти актера, полиция пришла к выводу, что кто-то мог принести ему кетамин. Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, в том числе во время съемок сериала "Друзья". Подробности своей жизни актер описал в мемуарах под названием "Друзья, любовники и большая ужасная вещь".

Напомним, стало известно, в каких отношениях был Мэттью Перри с женщиной, которую считают причастной к его смерти.