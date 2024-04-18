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София Ротару показала архивное фото мамы, которая умерла 26 лет назад

18 апреля 2024 00:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
София Ротару поздравила покойную мать с днем рождения.
Народная артистка Украины София Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица София Ротару поздравила свою покойную маму с днем рождения. Ей могло исполниться 104 года.

Звезда выложила фотографию матери в Instagram.

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София Ротару поздравила свою покойную маму с праздником

София Ротару почтила память о родном человеке в сториз. Сегодня ее маме могло б исполнится 104 года. Артистка выложила фото мамы, на которой она сидит за столом и одета в рубашку и платок.

"Помню, скучаю, люблю...", — написала звезда.

Мама Софии Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
Мама Софии Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official

Мама Софии Ротару скончалась 26 лет назад. Ее не стало 16 сентября 1997 года. Женщине было 77 лет.

Напомним, певица наотрез отказалась выступать в России. Также мы показывали фотографии отца Виталия Козловского, умершего несколько лет назад.

София Ротару

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