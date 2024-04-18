София Ротару поздравила покойную мать с днем рождения.

София Ротару показала архивное фото мамы, которая умерла 26 лет назад
18 апреля 2024 00:10
Народная артистка Украины София Ротару. Фото: instagram/sofiarotaru.official
Украинская певица София Ротару поздравила свою покойную маму с днем рождения. Ей могло исполниться 104 года.
Звезда выложила фотографию матери в Instagram.
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София Ротару почтила память о родном человеке в сториз. Сегодня ее маме могло б исполнится 104 года. Артистка выложила фото мамы, на которой она сидит за столом и одета в рубашку и платок.
"Помню, скучаю, люблю...", — написала звезда.
Мама Софии Ротару скончалась 26 лет назад. Ее не стало 16 сентября 1997 года. Женщине было 77 лет.
Напомним, певица наотрез отказалась выступать в России. Также мы показывали фотографии отца Виталия Козловского, умершего несколько лет назад.
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