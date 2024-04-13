Сладкая парочка - Меган Маркл в белом наряде очаровала поцелуями с принцем Гарри
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри романтически целовались на благотворительном матче в поло в Майами. Герцог Сассекский одержал победу на турнире.
Об этом пишет Daily Mail.
Романтический момент принца Гарри и Меган Маркл
В конце поединка 42-летняя герцогиня вручила своему супругу трофей, а затем пара поцеловалась перед фотографами. Позже они позировали с товарищами Гарри команде, чтобы отпраздновать его победу в матче, в котором он сыграл один на один со своим давним другом Начо Фигерасом.
Меган, к которой на мероприятии присоединилась ее близкая подруга Серена Уильямс, нарядилась в элегантное белое платье с плиссированной юбкой с вырезом на талии, дополняя образ гламурными солнцезащитными очками и сумкой через плечо на цепочке.
Гарри выбрал пару кремовых брюк, бледно-серый пиджак и ярко-голубую рубашку, а также надел туфли коричневого цвета, прежде чем переодеть форму команды и выйти на поле для матча.
Напомним, известная актриса рассказала, правда ли, что принц Гарри провел с ней ночь. А раньше мы писали, какой была реакция на диагноз Кейт Миддлтон принца Гарри и Меган Маркл.
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