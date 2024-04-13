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Сладкая парочка - Меган Маркл в белом наряде очаровала поцелуями с принцем Гарри

13 апреля 2024 06:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Сладкая парочка - Меган Маркл в белом наряде очаровала поцелуями с принцем Гарри
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри романтически целовались на благотворительном матче в поло в Майами. Герцог Сассекский одержал победу на турнире.

Об этом пишет Daily Mail.

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Романтический момент принца Гарри и Меган Маркл

В конце поединка 42-летняя герцогиня вручила своему супругу трофей, а затем пара поцеловалась перед фотографами. Позже они позировали с товарищами Гарри команде, чтобы отпраздновать его победу в матче, в котором он сыграл один на один со своим давним другом Начо Фигерасом.

 

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Принц Гарри. Фото: Reuters
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган, к которой на мероприятии присоединилась ее близкая подруга Серена Уильямс, нарядилась в элегантное белое платье с плиссированной юбкой с вырезом на талии, дополняя образ гламурными солнцезащитными очками и сумкой через плечо на цепочке.

Гарри выбрал пару кремовых брюк, бледно-серый пиджак и ярко-голубую рубашку, а также надел туфли коричневого цвета, прежде чем переодеть форму команды и выйти на поле для матча.

Напомним, известная актриса рассказала, правда ли, что принц Гарри провел с ней ночь. А раньше мы писали, какой была реакция на диагноз Кейт Миддлтон принца Гарри и Меган Маркл.

Великобритания
принц Гарри
Меган Маркл
королевская семья

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