Мужчина и дочери Могилевской поздравляют звезду с днем рождения.

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Известная украинская певица Наталья Могилевская отмечает свой 49-й день рождения. Ее любимый вместе с названными дочками устроили для нее сюрприз и тепло поздравили звезду.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Певица поделилась трогательными кадрами из семейного архива. На опубликованном видео названные дочки звезды тепло обнимают Могилевскую и поздравляют ее с днем рождения.

12-летняя Мишель и 4-летняя София готовились к празднику и украсили террасу дома воздушными шарами.

Исполнительница задувает свечи на праздничном тортике, обнимается с девочками и прыгает на кровати. Держа в руках большой букет цветов, звезда поблагодарила своего мужа Валентина за любовь и поддержку.

"Валик, мы тебе с девочками подготовили сюрприз. Хотим поблагодарить за твою заботу, доброе сердце и за самое прекрасное решение в жизни — стать мамой. У меня день рождения каждый день потому, что рядом ты... Я благодарна Богу за тебя, мой любимый, за наших детей и за то, что мы счастливы", — сказала она.

Напомним, ранее певица показалась в купальнике у бассейна. А также знаменитость показала себя без макияжа и раскрыла секреты ухода за лицом.