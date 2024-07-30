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Соловий возмущена организатором скандального фестиваля из-за пропагандистки Скабеевой

30 июля 2024 22:20
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Христина Соловий вступила в перепалку с организаторами фестиваля из-за Ольги Скабеевой
Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Певица Христина Соловий впервые прокомментировала админпротокол, который накануне составила полиция Одесской области. К этому привели слова, которые 31-летняя сказала на сцене музыкального фестиваля "Виделкаfest". Он прошел раньше в городе Черноморске.

Соответствующие сториз и публикации появились в соцсетях Соловий.

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Христина Соловий о будущем суде

Певица опубликовала фотографию, которую сделала на фоне отделения полиции в Черноморске. Соловий иронически спросила у подписчиков: "Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?".

Дело в том, что в процессе декоммунизации, в 2016 году город получил название Черноморск вместо Ильичевска. Но суд название не изменил.

Соловей полиция
Публикация Христины Соловий о будущем суде. Скриншот: Instagram/soloviyka

Также Соловий "прошлась" по организаторам фестиваля. Так, например, Христина опубликовала скриншот сториз исполнительного директора фестиваля "Виделкаfest" Иванки Антонюк. Та радовалась, что скандал с Христиной заметила одна из главных пропагандисток Кремля, телеведущая Ольга Скабеева. Сдерживать себя Соловий не стала.

Скабеева Соловой
Соловий возмущена сториз организаторов фестиваля. Скриншот: Instagram/soloviyka

Антонюк же опубликовала немалую публикацию, в которой заверила — она радуется тому, что российские пропагандисты из-за этого якобы злятся.

"Горжусь тем, что моя деятельность заставляет ж*пу Скабеевой гореть так, что об этом говорят от Черноморска и до Чернигова, от Черновцов и до Харькова и во всех городах и селах", — написала она.

Солевой скандал фестиваль
Организатор "Виделкаfest" прокомментировала скандал. Скриншот: Instagram/ivanka_antoniuk

Впрочем, Соловий назвала ее лицемерной особой. Из-за чего в комментариях начались споры по этому поводу.

Реакция Соловой на слова организатора
Реакция Соловий на слова организатора "Выдилкаfest". Скриншот: Instagram/ivanka_antoniuk

Также Соловий сожалеет, что согласилась принять участие в этом музыкальном фестивале. Свое решение она назвала ошибкой. А ситуацию — "отвратительным отвращением".

Соловой о музыкальном фестивале
Христина Соловий о музыкальном фестивале "Виделкаfest". Скриншот: Instagram/soloviyka

Что сказала Христина Соловий на "Виделкаfest"

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х**ня", — заявила тогда Соловий.

Что угрожает Христине Соловий

На артистку составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Соловий грозит либо штраф, либо общественные работы, либо исправительные работы за вычетом 20% заработка, либо 15 суток админареста. Это будет зависеть от решения суда.

Напомним, ранее мы писали, почему композитор Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, до сих пор не перевел свои песни на украинский язык. Также мы рассказывали, что организаторы музыкального фестиваля Atlas United извинились перед юмористом Сергеем Чирковым, которого выгнали со сцены.

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