Христина Соловий вступила в перепалку с организаторами фестиваля из-за Ольги Скабеевой

Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Певица Христина Соловий впервые прокомментировала админпротокол, который накануне составила полиция Одесской области. К этому привели слова, которые 31-летняя сказала на сцене музыкального фестиваля "Виделкаfest". Он прошел раньше в городе Черноморске.

Соответствующие сториз и публикации появились в соцсетях Соловий.

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Христина Соловий о будущем суде

Певица опубликовала фотографию, которую сделала на фоне отделения полиции в Черноморске. Соловий иронически спросила у подписчиков: "Как объяснить маме без мата, за что меня будет судить Ильичевский суд?".

Дело в том, что в процессе декоммунизации, в 2016 году город получил название Черноморск вместо Ильичевска. Но суд название не изменил.

Публикация Христины Соловий о будущем суде. Скриншот: Instagram/soloviyka

Также Соловий "прошлась" по организаторам фестиваля. Так, например, Христина опубликовала скриншот сториз исполнительного директора фестиваля "Виделкаfest" Иванки Антонюк. Та радовалась, что скандал с Христиной заметила одна из главных пропагандисток Кремля, телеведущая Ольга Скабеева. Сдерживать себя Соловий не стала.

Соловий возмущена сториз организаторов фестиваля. Скриншот: Instagram/soloviyka

Антонюк же опубликовала немалую публикацию, в которой заверила — она радуется тому, что российские пропагандисты из-за этого якобы злятся.

"Горжусь тем, что моя деятельность заставляет ж*пу Скабеевой гореть так, что об этом говорят от Черноморска и до Чернигова, от Черновцов и до Харькова и во всех городах и селах", — написала она.

Организатор "Виделкаfest" прокомментировала скандал. Скриншот: Instagram/ivanka_antoniuk

Впрочем, Соловий назвала ее лицемерной особой. Из-за чего в комментариях начались споры по этому поводу.

Реакция Соловий на слова организатора "Выдилкаfest". Скриншот: Instagram/ivanka_antoniuk

Также Соловий сожалеет, что согласилась принять участие в этом музыкальном фестивале. Свое решение она назвала ошибкой. А ситуацию — "отвратительным отвращением".

Христина Соловий о музыкальном фестивале "Виделкаfest". Скриншот: Instagram/soloviyka

Что сказала Христина Соловий на "Виделкаfest"

"А скажите, пожалуйста, только пообещайте, что никто сейчас не будет обижаться, я с добром: как назывался ваш город до того, как его переименовали? И что, вам это нравилось? Полная х**ня", — заявила тогда Соловий.

Что угрожает Христине Соловий

На артистку составили протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство. Соловий грозит либо штраф, либо общественные работы, либо исправительные работы за вычетом 20% заработка, либо 15 суток админареста. Это будет зависеть от решения суда.

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