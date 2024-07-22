Кристина Соловий должна Святославу Вакарчуку почти 30 тысяч долларов

Украинская певица Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница Кристина Соловий рассказала, как солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук несколько лет назад дал ей огромную сумму денег. Артистка призналась, за что она теперь должна певцу почти 30 тысяч долларов, и рассказала, вернет ли она эти деньги.

Об этом Кристина Соловий рассказала в интервью каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Кристина Соловий о долге Святославу Вакарчуку

Украинская певица призналась, что должна лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку огромную сумму денег в размере 27 тысяч долларов с момента, когда она была под его продюсированием. Она рассказала, на что именно артист давал ей такие деньги, и подчеркнула, что обязательно отдаст ему.

"Это мой долг… Ни для кого не секрет, что я была достаточно долго под его продюсированием и, условно говоря, средства, которые я использовала на свое творчество, а именно — клипы, записи песен, — это сумма, которую я ему должна. Это не требование отдать в течение короткого периода. У меня тоже нет столько денег, если все думают, что я столько зарабатываю. Я думаю, что я вовремя справлюсь с этим", — говорит Кристина Соловий.

Интервью с Кристиной Соловий. Фото: скриншот с YouTube

В то же время, певица поблагодарила Святослава за то, что он дал ей такие деньги, однако, заявила, что он не очень общался с ней, когда был ее продюсером.

"Я очень благодарна ему, что у меня была такая возможность… Я хотела от него гораздо больше, я хотела, чтобы он больше включался в творческий процесс и как-то общался со мной. А потом это перешло в какой-то кредит для меня", — также добавила украинская певица.

Кристина Соловий под продюсированием Святослава Вакарчука

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук десять лет подряд продюсировал певицу Кристину Соловий, а осенью прошлого года их сотрудничество завершилось. Артистка объяснила, из-за чего именно она расторгла контракт с продюсером.

Святослав Вакарчук с Кристиной Соловий на концерте. Фото: Instagram Кристины Соловий

"Скандалов не было. Сейчас мне некомфортно говорить, потому что Святослав — закрытый человек. Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылся и выгородил между нами стену. Думаю, что это было от меня, вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что я не хочу, чтобы моя музыка звучала, как "Океан Эльзы", а хочу искать себя. Думаю, это его обидело", — считает Кристина Соловий.

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