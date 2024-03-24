Соня Морозюк активизировалась в соцсетях — что запостила экс-невеста Гринкевича

Художница, блогер Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk

Художница Соня Морозюк, оказавшаяся в эпицентре коррупционного скандала семьи Гринкевичей, вернулась в соцсети. После интервью журналисту Дмитрию Гордону она начала активно публиковать контент в Instagram.

Соответствующие фотографии появились в сториз Морозюк.

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Соня Морозюк вернулась в соцсети

После огласки коррупционного скандала и разрыва помолвки с Романом Гринкевичем Морозюк перестала публиковать фото и видео, не относящиеся к этой теме. Она не показывала привычную жизнь, как делала до этого. Впрочем, после того, как в сети появилось ее большое интервью Гордону, где Соня так и не показала свою декларацию, фигурантка коррупционного скандала начала публиковать контент.

Она показала новую татуировку, которую сделала после разрыва с Гринкевичем. Это слова ее матери, на которую Морозюк переписала все свое имущество.

"Все начинается, когда начинается. Участвуют участвующие. Происходит происходящее. Заканчивается тогда, когда заканчивается", — написала в январе в записке мама Сони Морозюк.

Новая татуировка Сони Морозюк. Скриншот: Instagram/sonya.moroziuk

Также художница показала свое путешествие в Карпаты. Соня опубликовала столько фото, сколько не было у нее в сториз за последние три месяца. Впрочем, публикацию в ленте (которая не исчезнет через 24 часа) с поездки на запад Украины Морозюк пока не сделала.

Скриншоты: Instagram/sonya.moroziuk

Соня Морозюк отдыхает в Карпатах. Скриншоты: Instagram/sonya.moroziuk

Напомним, ранее мы писали, что изображено на картине, которую Морозюк подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также мы рассказывали, что большинство украинцев не поверили в искренность фигурантки коррупционного скандала Морозюк в интервью Дмитрию Гордону.