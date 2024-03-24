Соня Морозюк активизировалась в соцсетях — что запостила экс-невеста Гринкевича
Художница Соня Морозюк, оказавшаяся в эпицентре коррупционного скандала семьи Гринкевичей, вернулась в соцсети. После интервью журналисту Дмитрию Гордону она начала активно публиковать контент в Instagram.
Соответствующие фотографии появились в сториз Морозюк.
Соня Морозюк вернулась в соцсети
После огласки коррупционного скандала и разрыва помолвки с Романом Гринкевичем Морозюк перестала публиковать фото и видео, не относящиеся к этой теме. Она не показывала привычную жизнь, как делала до этого. Впрочем, после того, как в сети появилось ее большое интервью Гордону, где Соня так и не показала свою декларацию, фигурантка коррупционного скандала начала публиковать контент.
Она показала новую татуировку, которую сделала после разрыва с Гринкевичем. Это слова ее матери, на которую Морозюк переписала все свое имущество.
"Все начинается, когда начинается. Участвуют участвующие. Происходит происходящее. Заканчивается тогда, когда заканчивается", — написала в январе в записке мама Сони Морозюк.
Также художница показала свое путешествие в Карпаты. Соня опубликовала столько фото, сколько не было у нее в сториз за последние три месяца. Впрочем, публикацию в ленте (которая не исчезнет через 24 часа) с поездки на запад Украины Морозюк пока не сделала.
Напомним, ранее мы писали, что изображено на картине, которую Морозюк подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также мы рассказывали, что большинство украинцев не поверили в искренность фигурантки коррупционного скандала Морозюк в интервью Дмитрию Гордону.
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