Соня Морозюк активізувалась в соцмережах — що запостила екснаречена Гринкевича

Художниця, блогерка Соня Морозюк. Фото: Instagram/sonya.moroziuk

Художниця Соня Морозюк, яка опинилась в епіцентрі корупційного скандалу родини Гринкевичів, повернулась у соцмережі. Після інтерв’ю журналісту Дмитро Гордону, вона почала активно публікувати контент в Instagram.

Відповідні фотографії з’явились в сторіз Морозюк.

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Соня Морозюк повернулась в соцмережі

Після розголосу корупційного скандалу та розриву заручин з Романом Гринкевичем Морозюк перестала публікувати фото та відео, які не стосувались цієї теми. Вона не показувала звичне життя, як робила до цього. Втім після того, як в мережі з'явилось її велике інтерв’ю Гордону, де Соня так і не показала свою декларацію, фігурантка корупційного скандалу почала публікувати контент.

Вона показала нове татуювання, яке зробила після розриву з Гринкевич. Це слова її матері, на яку Морозюк переписала все своє майно

"Все починається, коли починається. Беруть участь ті, хто беруть участь. Відбувається те, що відбувається. Закінчується тоді, коли закінчується", — написала в січні в записці мама Соні Морозюк.

Нове татуювання Соні Морозюк. Скриншот: Instagram/sonya.moroziuk

Також художниця показала свою мандрівку в Карпати. Соня опублікувала стільки фото, скільки не було в її сторіз за останні понад три місяці. Втім публікацію в стрічці (яка не зникне за 24 години) з поїздки на захід України Морозюк поки не зробила.

Скриншоти: Instagram/sonya.moroziuk

Соня Морозюк відпочиває в Карпатах. Скриншоти: Instagram/sonya.moroziuk

Нагадаємо, раніше ми писали, що зображено на картині, яку Морозюк подарувала президентові України Володимиру Зеленському. Також ми розповідали, що більшість українців не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу Морозюк в інтерв’ю Дмитру Гордону.