Соня Морозюк активізувалась в соцмережах — що запостила екснаречена Гринкевича
Художниця Соня Морозюк, яка опинилась в епіцентрі корупційного скандалу родини Гринкевичів, повернулась у соцмережі. Після інтерв’ю журналісту Дмитро Гордону, вона почала активно публікувати контент в Instagram.
Відповідні фотографії з’явились в сторіз Морозюк.
Соня Морозюк повернулась в соцмережі
Після розголосу корупційного скандалу та розриву заручин з Романом Гринкевичем Морозюк перестала публікувати фото та відео, які не стосувались цієї теми. Вона не показувала звичне життя, як робила до цього. Втім після того, як в мережі з'явилось її велике інтерв’ю Гордону, де Соня так і не показала свою декларацію, фігурантка корупційного скандалу почала публікувати контент.
Вона показала нове татуювання, яке зробила після розриву з Гринкевич. Це слова її матері, на яку Морозюк переписала все своє майно
"Все починається, коли починається. Беруть участь ті, хто беруть участь. Відбувається те, що відбувається. Закінчується тоді, коли закінчується", — написала в січні в записці мама Соні Морозюк.
Також художниця показала свою мандрівку в Карпати. Соня опублікувала стільки фото, скільки не було в її сторіз за останні понад три місяці. Втім публікацію в стрічці (яка не зникне за 24 години) з поїздки на захід України Морозюк поки не зробила.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зображено на картині, яку Морозюк подарувала президентові України Володимиру Зеленському. Також ми розповідали, що більшість українців не повірили в щирість фігурантки корупційного скандалу Морозюк в інтерв’ю Дмитру Гордону.
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