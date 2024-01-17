Почему Соня Морозюк покинула Гринкевича-изменника и призналась, что будет с его подарками

Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: скрин со стор Романа Гринкевича

Художница Соня Морозюк заявила, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем, подозреваемым в краже денег Минобороны. Также художница решила, что сделает с подарками от него.

Художница опубликовала сообщение в instagram.

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Художница Соня Морозюк публично заявила, что разрывает отношения с женихом Романом Гринкевичем, подозреваемым в краже денег украинской армии.

Она написала сообщение, в котором объяснила, что не хочет иметь что-то общее с предателем. Девушка чувствует себя обманутой и использованной.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутым и использованным. Я выберу быть честным перед собой. И останусь Соней Морозюк", — написала она.

Соня Морозюк сняла обручальное кольцо с руки. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк призналась, что во время отношений с Романом получила от него всего два подарка. Она планирует продать их и отдать деньги на благотворительность.

"За период наших отношений от Романа я получила два подарка — кольцо и колье. Эти вещи я продам, а средства на ЗСУ (как это будет происходить напишу впоследствии)", — заявила художница.

Соня Морозюк с кольцом от Романа Гринкевича в Венеции. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Также девушка заверила, что больше ничего от семьи Гринкевичей не получала и всю свою богатую жизнь обеспечила себе самостоятельно. Она напомнила, что скоро подаст официальную декларацию.

"Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Спасибо всем, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", — закончила свою исповедь девушка.

Украинцы не верят Соне Морозюк

Украинское общество не охотно верит в чистоту намерений Сони Морозюк. Люди начали в комментариях высказывать свое мнение по нему — в основном это негативные отзывы.

То есть Вы действительно хотите сказать, что только после привлечения Романа к ответственности поняли, что он и его семья обворовывали страну и наших военных?

Это он все. Я не виновата. Детский сад.

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Комментарии под сообщением Сони Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Лишь небольшое количество людей попыталось поддержать девушку, однако таких комментариев было совсем мало.

Оправдания никому не нужны. Ваша душа и чувства на первый план. Любви к Вам.

Этот пост нужно было писать в первый день.

Люди должны разобраться сначала, прежде чем винить автора.

Комментарии под сообщением Сони Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Что известно о скандале с Соней Морозюк и Романом Гринкевичем

Уже бывший жених украинской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич подозревается в коррупции. Его отец Игорь Гринкевич арестован за попытку дать взятку в размере 500 000 долларов США. Деньги были предложены за то, чтобы вывести из-под ареста определенное имущество, изъятое у семьи Гринкевичей в ходе предварительного следствия.

Также их семью подозревают в "отмывании денег для ЗСУ". Саму же Соню общество обвиняет в том, что украденные средства у военных Роман тратил на ее прихоти и карьерный рост. Сейчас идет расследование по этому делу.

Ранее Сергей Притула заявил, что не будет больше сотрудничать с Соней Морозюк.

Также Соня Морозюк прокомментировала расследование ДБР по ее двум квартирам.