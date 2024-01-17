Почему Соня Морозюк покинула Гринкевича-изменника и призналась, что будет с его подарками

Соня Морозюк покинула Гринкевича-изменника и призналась, что будет с его подарками
Художница Соня Морозюк заявила, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем, подозреваемым в краже денег Минобороны. Также художница решила, что сделает с подарками от него.
Художница опубликовала сообщение в instagram.
Соня Морозюк покинула Романа Гринкевича
Художница Соня Морозюк публично заявила, что разрывает отношения с женихом Романом Гринкевичем, подозреваемым в краже денег украинской армии.
Она написала сообщение, в котором объяснила, что не хочет иметь что-то общее с предателем. Девушка чувствует себя обманутой и использованной.
"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутым и использованным. Я выберу быть честным перед собой. И останусь Соней Морозюк", — написала она.
Соня Морозюк призналась, что во время отношений с Романом получила от него всего два подарка. Она планирует продать их и отдать деньги на благотворительность.
"За период наших отношений от Романа я получила два подарка — кольцо и колье. Эти вещи я продам, а средства на ЗСУ (как это будет происходить напишу впоследствии)", — заявила художница.
Также девушка заверила, что больше ничего от семьи Гринкевичей не получала и всю свою богатую жизнь обеспечила себе самостоятельно. Она напомнила, что скоро подаст официальную декларацию.
"Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Спасибо всем, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами", — закончила свою исповедь девушка.
Украинцы не верят Соне Морозюк
Украинское общество не охотно верит в чистоту намерений Сони Морозюк. Люди начали в комментариях высказывать свое мнение по нему — в основном это негативные отзывы.
- То есть Вы действительно хотите сказать, что только после привлечения Романа к ответственности поняли, что он и его семья обворовывали страну и наших военных?
- Это он все. Я не виновата. Детский сад.
- Как быстро Картье сменилось браслетиком из Евы.
Лишь небольшое количество людей попыталось поддержать девушку, однако таких комментариев было совсем мало.
- Оправдания никому не нужны. Ваша душа и чувства на первый план. Любви к Вам.
- Этот пост нужно было писать в первый день.
- Люди должны разобраться сначала, прежде чем винить автора.
Что известно о скандале с Соней Морозюк и Романом Гринкевичем
Уже бывший жених украинской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич подозревается в коррупции. Его отец Игорь Гринкевич арестован за попытку дать взятку в размере 500 000 долларов США. Деньги были предложены за то, чтобы вывести из-под ареста определенное имущество, изъятое у семьи Гринкевичей в ходе предварительного следствия.
Также их семью подозревают в "отмывании денег для ЗСУ". Саму же Соню общество обвиняет в том, что украденные средства у военных Роман тратил на ее прихоти и карьерный рост. Сейчас идет расследование по этому делу.
Ранее Сергей Притула заявил, что не будет больше сотрудничать с Соней Морозюк.
Также Соня Морозюк прокомментировала расследование ДБР по ее двум квартирам.
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