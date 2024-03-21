Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Соня Морозюк рассказала, что изображено на картине, которую она подарила Владимиру Зеленскому arrow

Соня Морозюк рассказала, что изображено на картине, которую она подарила Владимиру Зеленскому

21 марта 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Соня Морозюк рассказала, что изображено на картине, которую она подарила Владимиру Зеленскому
Украинская художница Соня Морозюк на шоу "В гостях у Дмитрия Гордона". Фото: стоп-кадр
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Художница Соня Морозюк рассказала, что нарисовала на картине, подаренной Владимиру Зеленскому. Холст несет патриотические смыслы.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Соня Морозюк подарила картину Президенту Украины

Художница Соня Морозюк уже раньше рассказывала, что однажды друзья Президента Украины Владимира Зеленского заказали у нее картину. Когда она узнала, кому будет передано полотно, девушка решила подарить его.

Эксклюзивно журналисту Дмитрию Гордону художница призналась, что же изобразила на столь важной для нее картине.

"Там изображены две руки, которые тянутся друг к другу. Почти, как у Микеланджело. И написано "Подолаємо", — объяснила Соня Морозюк.

Фреска "Создание Адама", около 1511 года. Фото: Vogue
Фреска "Создание Адама", Микеланджело. Фото: Vogue

Висит ли картина на стене Владимира Зеленского, девушка не знает. Вероятно, что от нее избавились после начала скандала с экс-женихом Морозюк, которого подозревают в коррупционных схемах.

Напомним, художница Соня Морозюк призналась, почему переписала свое имущество на маму задним числом. Также она очень расстроилась, когда полиция задержала ее экс-жениха Романа Гринкевича. Мы рассказывали, что девушка наконец-то смогла объяснить, кто же вложил деньги в ее карьеру.

Владимир Зеленский
скандал
коррупция
картины
Игорь Гринкевич
Соня Морозюк

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом