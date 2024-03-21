Соня Морозюк рассказала, что изображено на картине, которую она подарила Владимиру Зеленскому

Украинская художница Соня Морозюк на шоу "В гостях у Дмитрия Гордона". Фото: стоп-кадр

Художница Соня Морозюк рассказала, что нарисовала на картине, подаренной Владимиру Зеленскому. Холст несет патриотические смыслы.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Читайте также:

Соня Морозюк подарила картину Президенту Украины

Художница Соня Морозюк уже раньше рассказывала, что однажды друзья Президента Украины Владимира Зеленского заказали у нее картину. Когда она узнала, кому будет передано полотно, девушка решила подарить его.

Эксклюзивно журналисту Дмитрию Гордону художница призналась, что же изобразила на столь важной для нее картине.

"Там изображены две руки, которые тянутся друг к другу. Почти, как у Микеланджело. И написано "Подолаємо", — объяснила Соня Морозюк.

Фреска "Создание Адама", Микеланджело. Фото: Vogue

Висит ли картина на стене Владимира Зеленского, девушка не знает. Вероятно, что от нее избавились после начала скандала с экс-женихом Морозюк, которого подозревают в коррупционных схемах.

Напомним, художница Соня Морозюк призналась, почему переписала свое имущество на маму задним числом. Также она очень расстроилась, когда полиция задержала ее экс-жениха Романа Гринкевича. Мы рассказывали, что девушка наконец-то смогла объяснить, кто же вложил деньги в ее карьеру.