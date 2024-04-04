Соня Морозюк после скандала с Гринкевичами снова продает свои картины.

Украинская художница Соня Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

После продолжительного перерыва, связанного с громким коррупционным скандалом, Соня Морозюк снова продает свои картины. Цены на холсты бывшей невесты Романа Гринкевича колеблются от 1 800 до 5 400 долларов.

Объявление о продаже она публикует на своей странице Instagram.

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Скандальная художница опубликовала фотографии со своими работами, написанными в 2022 и 2023 году.

На ярком, разноцветном фоне полотен написаны короткие фразы: "прошу прощения", "вера", "дождись" и другие. Свой художественный стиль Морозюк в шутку называет "мазня".

Ценник на картины стартует от 600 долларов. За некоторые картины скандальная художница хочет выручить более семи тысяч долларов.

Кроме того, Морозюк решила заработать на скандале с Гринкевичами. После интервью с Гордоном она создала свой мерч с громкими фразами, которые напоминают о том, что она крутила роман с коррупционером. Художница продает прозрачные чехлы на телефоны и ноутбуки с надписями: "Я святой человек", "Подарите гелик" и "Ищу спонсора". Ценники на них стартуют от 750 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что после интервью журналисту Дмитрию Гордону Соня Морозюк начала активно публиковать контент в Instagram. Также мы рассказывали, что большинство украинцев не поверили в искренность фигурантки коррупционного скандала Морозюк в интервью Дмитрию Гордону.