Alyona Alyona осудила украинцев, набросившихся на Nemo

Певица Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

В минувшую субботу, 11 мая, в шведском Мальме выбрали победителя Евровидения-2024, которым стал представитель Швейцарии Nemo. Многие украинцы не оценили выбор зрителей и жюри из Европы и начали унижать певца из-за его гендерной принадлежности. Рэпер Alyona Alyona, которая представляла Украину на конкурсе, вступилась за артиста.

Об этом она заявила в программе Ближе к звездам.

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Полное имя победителя Евровидения-2024 – Немо Меттлер. В 2023 году певец открыто заявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил называть его "они". Обычно термин "небинарность" используют те, кто чувствует свою гендерную идентичность, которая не является полностью ни мужской, ни женской.

Благодаря композиции, которую он спел на конкурсе под названием The Code, он заявил всему миру свою небинарную идентичность и представил миру ЛГБТ+ сообщество.

Многие украинцы начали писать унизительные комментарии в сторону Nemo и заявили, что человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией не имеет права не только на победу, но даже на участие в Евровидении.

Комментарии под выступлением Nemo на Евровидении. Фото: скриншот Instagram

Репер Alyona Alyona откровенно заявила, что ей стыдно за тех украинцев, которые открыто унижают Nemo только за его гендерную принадлежность. Звезда считает, что певец имеет отличный голос и заслуживает на победу.

"Немножко стыдно за то, как много украинцев пошли обсуждать его ориентацию, то, как он себя позиционирует. На самом деле не он, а они. Если бы все эти украинцы закрыли глаза и просто послушали бы, как они поют, то понятно, что человек, который прыгает по кругу, крутится, ездит по нему, и нет ни одной погрешности в дыхании, это человек, который заслуживает победы. Плюс четыре октавы и очень хорошая песня, которая также имеет и оперу, и рэп", — отметила Alyona Alyona.

Во время репетиций и пре-пати Еровидения-2024 Nemo подружился с Alyona Alyona и Jerry Heil. Они проводили много времени вместе, и наши девушки угощали певца украинскими сладостями Roshen.

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова оценила выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, что Jerry Heil и Alyona Alyona представили клип на новую песню.