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Пение их не интересовало — Власова призналась, как украинские политики заманили на вечеринку

15 июня 2024 20:47
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Евгения Власова обманом заманили на вечеринку украинские политики — детали
Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Евгения Власова рассказала, что украинские политики предлагали ей принять участие в приватном мероприятии, где петь было не нужно. За это обещали сделать ее более популярной.

Об этом звезда призналась 13 июня в эфире "Люкс ФМ".

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Певица призналась, что политики часто предлагали принять участие в частных вечеринках политики, ведь она была достаточно известна в пиковый период карьеры.

"Они действительно мной интересовались, и очень серьезно. Как женщиной. И даже говорили, что петь не нужно", — ответила она.

Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova
Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

По словам певицы, она всегда отказывалась от предложений. Ведь понимала, что будет происходить там. Впрочем, однажды она все же попала на такое мероприятие.

"Мой знакомый сказал: "Женя, очень богатые люди хотят, чтобы ты выступила на корабле, будто свадьба". Я назвала очень большой гонорар, и мне его заплатили, я уехала, но не знала, к кому еду. И это было никакое не Это было мероприятие, в котором участвовали три человека — статуса самого большого на то время. Я была шокирована, когда я увидела тех людей, но мне удалось выступить и поехать себе спокойно. Однако, не без приключений. Я тогда могла потерять свою жизнь. Это были очень "высокие" политики", — прояснила артистка.

Певица призналась, что после выступления те же чиновники снова приглашали ее к себе. Они были настроены "серьезно".

Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova
Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

Напомним, бывшая участница группы "НеАнгелы" сообщила о трагических обстоятельствах в семье. Также юмористка Елена Кравец попала в скандал из-за использования цитат военных.

политики
ВИА Гра
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Евгения Власова
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