Евгения Власова обманом заманили на вечеринку украинские политики — детали

Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

Украинская певица Евгения Власова рассказала, что украинские политики предлагали ей принять участие в приватном мероприятии, где петь было не нужно. За это обещали сделать ее более популярной.

Об этом звезда призналась 13 июня в эфире "Люкс ФМ".

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Певица призналась, что политики часто предлагали принять участие в частных вечеринках политики, ведь она была достаточно известна в пиковый период карьеры.

"Они действительно мной интересовались, и очень серьезно. Как женщиной. И даже говорили, что петь не нужно", — ответила она.

Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

По словам певицы, она всегда отказывалась от предложений. Ведь понимала, что будет происходить там. Впрочем, однажды она все же попала на такое мероприятие.

"Мой знакомый сказал: "Женя, очень богатые люди хотят, чтобы ты выступила на корабле, будто свадьба". Я назвала очень большой гонорар, и мне его заплатили, я уехала, но не знала, к кому еду. И это было никакое не Это было мероприятие, в котором участвовали три человека — статуса самого большого на то время. Я была шокирована, когда я увидела тех людей, но мне удалось выступить и поехать себе спокойно. Однако, не без приключений. Я тогда могла потерять свою жизнь. Это были очень "высокие" политики", — прояснила артистка.

Певица призналась, что после выступления те же чиновники снова приглашали ее к себе. Они были настроены "серьезно".

Украинская певица Евгения Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

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