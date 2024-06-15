Євгенію Власову обманом заманили на вечірку українські політики — деталі

Українська співачка Євгенія Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

Українська співачка Євгенія Власова розповіла, що українські політики пропонували їй взяти участь у приватному заході, де співати було не потрібно. За це обіцяли зробити її більш популярною.

Про це зірка зізналась 13 червня в ефірі "Люкс ФМ".

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Співачка зізналась, що політики їй часто пропонували взяти участь у приватних вечірках політики, адже вона була досить відома у піковий період кар'єри.

"Вони дійсно мною цікавилися, і дуже серйозно. Як жінкою. І навіть казали, що співати не потрібно", — відповіла вона.

Українська співачка Євгенія Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

За словами співачки, вона завжди відмовлялася від цих пропозицій. Адже, розуміла, що буде відбуватися там. Втім, одного разу вона все ж потрапила на такий захід.

"Мій знайомий сказав: "Женя, дуже багаті люди хочуть, щоб ти виступила на кораблі, ніби весілля". Я назвала дуже великий гонорар, і мені його заплатили, я поїхала, але не знала, до кого їду. І це було ніяке не весілля. Це був захід, у якому брали участь три людини — статусу самого великого на той час. Я була шокована, коли я побачила тих людей, але мені вдалося виступити й поїхати собі спокійно. Але були там пригоди дуже серйозні, і я могла навіть позбутися життя в той момент. Це були дуже "високі" політики", — зізналася артистка.

Співачка зізналась, що опісля ці ж чиновники запрошували її до себе. Вони були налаштовані "серйозно".

Українська співачка Євгенія Власова. Фото: instagram/eygeniavlasova

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