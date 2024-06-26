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Певица DOROFEEVA стала одним из хедлайнеров фестиваля ATLAS UNITED 2024

26 июня 2024 12:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Певица DOROFEEVA стала одним из хедлайнеров фестиваля ATLAS UNITED 2024
Певица DOROFEEVA. Фото: менеджмент мероприятия
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица DOROFEEVA выступит на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Мероприятие пройдет на территории ТРЦ Blockbuster Mall с 12 по 14 июля. Выступление запланировано на 14 июля.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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DOROFEEVA чувствует гордость, что сможет присоединиться к большому благотворительному сбору в 100 миллионов гривен на военные нужды собственной страны.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я очень скучала по ATLAS, но в этот раз это совсем другой ATLAS — не тот, к которому мы все привыкли…Главной целью нынешнего фестиваля станет мегазбор, и для меня за честь к нему присоединиться. Так что объединяемся, слушаем украинскую музыку и совместно помогаем", — призвала певица.

Помимо DOROFEEVA на шести сценах ATLAS UNITED 2024 появятся более 70 популярных артистов среди которых: WITHIN TEMPTATION, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ONUKA, ЖАДАН И СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН & AGREGAT, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, MÉLOVIN и многие другие. Частью программы станут выступления комиков "Подпольного стендапа". Количество билетов на фестиваль ограничено.

Две большие сцены ATLAS UNITED 2024 будут расположены на территории наземного паркинга ТРЦ Blockbuster Mall. Три сцены — на территории торгового центра, и еще одна площадка в самом ТРЦ. Еще одна сцена Shelter Stage будет в подземном паркинге. Если во время мероприятия сработает воздушная тревога, то, следуя эвакуационному плану организаторов, посетителей фестиваля проведут в подземный паркинг, где они продолжат слушать музыку, ведь там тоже будет сцена.

15% стоимости каждого билета будут перечисляться на приобретение роботизированных платформ через UNITED24 и обеспечение Вооруженных сил Украины дронами, в частности на харьковском направлении.

Напомним, Надя Дорофеева поразила фото со школьных времен. А раньше Дорофеева предупредила украинцев, что аферисты используют ее имя.

Надя Дорофеева
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