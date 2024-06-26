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Співачка DOROFEEVA стала одним із хедлайнерів фестивалю ATLAS UNITED 2024

26 червня 2024 12:33
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Співачка DOROFEEVA стала одним із хедлайнерів фестивалю ATLAS UNITED 2024
Співачка DOROFEEVA. Фото: менеджмент заходу
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка DOROFEEVA виступить на музичному фестивалі ATLAS UNITED 2024. Захід відбудеться на території ТРЦ Blockbuster Mall з 12 по 14 липня. Виступ запланований на 14 липня.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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Надя Дорофєєва виступить на ATLAS UNITED 2024

DOROFEEVA відчуває гордість, що зможе приєднатися до великого благодійного збору у 100 млн гривень на військові потреби власної країни.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 

"Я дуже сумувала за ATLAS, але цього разу це зовсім інший ATLAS — не той, до якого ми всі звикли…Головною метою цьогорічного фесту стане мегазбір, і для мене за честь до нього приєднатися. Тож єднаймося, слухаємо українську музику та спільно допомагаємо", — закликала співачка.

Крім DOROFEEVA на шести сценах ATLAS UNITED 2024 з'являться понад 70 популярних артистів серед яких: WITHIN TEMPTATION, БУМБОКС, АРТЕМ ПИВОВАРОВ, ONUKA, ЖАДАН І СОБАКИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, DANTES, КУРГАН & AGREGAT, ДРУГА РІКА, LATEXFAUNA, MÉLOVIN та багато інших. Частиною програми стануть виступи коміків "Підпільного стендапу". Кількість квитків на фестиваль обмежена.

Дві великі сцени ATLAS UNITED 2024 будуть розташовані на території наземного паркінгу ТРЦ Blockbuster Mall. Три сцени — на території торговельного центру, і ще один майданчик у самому ТРЦ. Ще одна сцена Shelter Stage буде у підземному паркінгу. Якщо під час заходу спрацює повітряна тривога, то слідуючи евакуаційному плану організаторів, відвідувачів фестивалю проведуть до підземного паркінгу, де вони продовжать слухати музику, адже там теж буде сцена.

15% з вартості кожного квитка перераховуватимуть на придбання роботизованих платформ через UNITED24 та забезпечення Збройних сил України дронами, зокрема на харківському напрямку.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вразила фото зі шкільних часів. А раніше Дорофєєва попередила українців, що аферисти використовують її ім'я.

Надя Дорофєєва
фестиваль
українські зірки
зірки

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