Певица KOLA в новом клипе рассказала об отсутствии отца в ее жизни

Певица KOLA. Фото: менеджмент певицы

Украинская певица KOLA выпустила ритмическую песню и клип на нее под названием SALUT PAPA, в которой иронизирует о своем жизненном опыте. Новый трек является личной рефлексией певицы на отсутствие отца в ее жизни.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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KOLA в тексте придумывает фантастические оправдания, словно пытаясь найти ответ на вопрос "Почему мой отец исчез?". Иронический подход к освещению собственной истории взаимоотношений с отцом, скорее их отсутствия, символизирует принятие факта личной биографии и отсутствие из-за этого трагедии во взрослой жизни певицы.

"Меня неоднократно спрашивали представители СМИ о моих отношениях с папой. Я решила дать исчерпывающий ответ таким образом, это, наверное, лучшее проявление отца в моей жизни — он дал повод записать такую забавную песню и снять классный клип, который мне очень нравится, поэтому наконец-то есть за что и поблагодарить", — иронически отметила певица.

В клипе KOLA предстает в новом необычном для себя образе женщины в деловом костюме, словно находящейся в поисках папы. Видео снято как короткометражный фильм, стилистика которого напоминает работы Веса Андерсона в подборе цветов и портретах главных героев, представленных со своеобразным юмором.

Несмотря на трагичность общей темы, клип рассматривается как сатирическая комедия. Некоторые сюрреалистические и мистические детали в сюжете могут напомнить общий флер фильмов Дэвида Линча. В частности, яркое табло условного аэропорта над стойкой регистрации, на котором идет анонс концерта певицы во Дворце спорта как один из элементов скрытых деталей, использующий вышеупомянутый режиссер. Все эти техники мирового кинематографа метко использовал и объединил в клипе украинский режиссер Александр Гирченко.

Напомним, украинская певица Анна Тринчер выпустила клип о бывшем. А другая украинская исполнительница Даша Суворова выпустила впервые за время войны клип.