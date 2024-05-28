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Певица KOLA впервые заговорила о материнстве

28 мая 2024 19:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
KOLA задумывается о пополнении в семье.
Украинская певица KOLA с журналисткой Наталией Тур. Фото: crhbyijn YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица KOLA призналась, что уже задумывается над тем, чтобы стать матерью. Звезда часто обсуждает этот вопрос со своим мужем, который сейчас работает в Израиле.

Об этом она рассказала в интервью "Тур звездами".

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KOLA хочет детей

Исполнительница тайно вышла замуж за мужчину по имени Вячеслав, с которым познакомилась летом 2022 года во время благотворительного выступления. Супруги сейчас проживают отдельно из-за того, что мужчина певицы работает в Израиле.

Несмотря на тысячи километров между влюбленными, артистка полностью доверяет своему избраннику.

Певица KOLA впервые заговорила о материнстве - фото 1
Украинская певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

"Основа любых долговременных отношений это доверие, дружба и любовь. Мне повезло, потому что у меня все это есть. Все зависит от мужчины и женщины. Некоторых своих мужчин я ревновала, потому что они вели себя некрасиво", — поделилась звезда.

Артистка призналась, что хочет детей, однако именно сейчас она сконцентрирована на своей музыкальной карьере. Она пошутила о том, что подумает о будущих потомках после концерта во Дворце спорта осенью.

Хотя она с мужем сейчас проживает на расстоянии, исполнительница уверена, что, когда она забеременеет, они смогут решить вопрос, в какой стране будет проживать их семья.

Певица KOLA впервые заговорила о материнстве - фото 2
Украинская певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

"Это проблема. Мы об этом очень часто говорим. Этот вопрос нужно еще решать, поскольку любимый работает в Израиле. Но уверена, что мы найдем выход", — добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что недавно ставшая мамой звезда телемарафона впервые показала лицо дочери. А также певица Джамала поделилась трогательными кадрами из роддома.

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