KOLA замислюється про поповнення в родині — відео

Українська співачка KOLA з журналісткою Наталією Тур. Фото: crhbyijn YouTube

Відома українська співачка KOLA зізналася про те, що вже замислюється над тим, щоб стати матір'ю. Зірка часто обговорює це питання зі своїм чоловіком, який нині працює в Ізраїлі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Тур зірками".

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KOLA хоче дітей

Виконавиця таємно вийшла заміж за чоловіка на ім'я В'ячеслав, з яким познайомилася влітку 2022 року під час благодійного виступу. Подружжя зараз проживає окремо через те, що чоловік співачки працює в Ізраїлі.

Попри тисячі кілометрів між закоханими, артистка повністю довіряє своєму обранцю.

Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

"Основа будь-яких довготривалих стосунків це довіра, дружба й любов. Мені пощастило, бо в мене все це є. Усе залежить від чоловіка й жінки. Деяких своїх чоловіків я ревнувала, бо вони поводили себе некрасиво", — поділилась зірка.

Артистка зізналася, що хоче дітей, однак саме зараз вона сконцентрована на своїй музичній кар'єрі. Вона пожартувала про те, що подумає про майбутніх нащадків після концерту в Палаці Спорту восени.

Хоча вона з чоловіком зараз проживає на відстані, виконавиця впевнена, що коли вона завагітніє, вони зможуть вирішити питання, в якій країні буде мешкати їх родина.

Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

"Це проблемка. Ми про це дуже часто говоримо. Це питання потрібно ще вирішувати, оскільки коханий працює в Ізраїлі. Але впевнена, що ми знайдемо вихід", — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка телемарафону, яка нещодавно стала мамою, вперше показала обличчя доньки. А також співачка Джамала поділилася зворушливими кадрами з пологового.