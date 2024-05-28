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Співачка KOLA вперше заговорила про материнство

28 травня 2024 19:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
KOLA замислюється про поповнення в родині — відео
Українська співачка KOLA з журналісткою Наталією Тур. Фото: crhbyijn YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка KOLA зізналася про те, що вже замислюється над тим, щоб стати матір'ю. Зірка часто обговорює це питання зі своїм чоловіком, який нині працює в Ізраїлі.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Тур зірками".

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KOLA хоче дітей

Виконавиця таємно вийшла заміж за чоловіка на ім'я  В'ячеслав, з яким познайомилася влітку 2022 року під час благодійного виступу. Подружжя зараз проживає окремо через те, що чоловік співачки працює в Ізраїлі.

Попри тисячі кілометрів між закоханими, артистка повністю довіряє своєму обранцю.

Співачка KOLA вперше заговорила про материнство - фото 1
Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

"Основа будь-яких довготривалих стосунків це довіра, дружба й любов. Мені пощастило, бо в мене все це є. Усе залежить від чоловіка й жінки. Деяких своїх чоловіків я ревнувала, бо вони поводили себе некрасиво", — поділилась зірка.

Артистка зізналася, що хоче дітей, однак саме зараз вона сконцентрована на своїй музичній кар'єрі. Вона пожартувала про те, що подумає про майбутніх нащадків після концерту в Палаці Спорту восени.

Хоча вона з чоловіком зараз проживає на відстані, виконавиця впевнена, що коли вона завагітніє, вони зможуть вирішити питання, в якій країні буде мешкати їх родина.

Співачка KOLA вперше заговорила про материнство - фото 2
Українська співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official/

"Це проблемка. Ми про це дуже часто говоримо. Це питання потрібно ще вирішувати, оскільки коханий працює в Ізраїлі. Але впевнена, що ми знайдемо вихід", — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка телемарафону, яка нещодавно стала мамою, вперше показала обличчя доньки. А також співачка Джамала поділилася зворушливими кадрами з пологового.

діти
родина
вагітність
українські зірки
KOLA
інтерв'ю
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