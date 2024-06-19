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Певица Lida Lee откровенно рассказала о своей депрессии — даже прическу сменила

19 июня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как Lida Lee пережила депрессию и почему сменила имидж
Украинская певица Lida Lee на интервью на радио. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая певица Lida Lee, которая когда-то пела на бэк-вокале Monatik, дала откровенное интервью. Популярная артистка честно рассказала о своей депрессии и объяснила, как ей удалось вырваться из того состояния, когда ей совсем ничего не хотелось.

Об этом Lida Lee рассказала в интервью на радио "Люкс FM".

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Lida Lee о своей депрессии

Украинская исполнительница признается, что у нее была депрессия, но она пыталась не обращать на это внимание. Артистка пыталась выйти из своего состояния и даже не позволяла себе признаться в том, что она просто устала от всего.

Lida Lee
Певица Lida Lee на радиостанции "Люкс FM". Фото: скриншот с YouTube

Вероятно, поэтому Lida Lee и решила изменить свой стиль, ведь однажды она поняла, что она уже выросла из этого "парика".

"Я бежала от состояния, и я себе не позволяла признаться в том, что "Лида, ты выгорела, у тебя депрессия, нужно что-то менять, ты носишь этот парик, ты уже выросла из него, словно ты надеваешь футболку десятилетней давности". Я просто поняла — либо сейчас, либо никогда. Я себе просто позволила прожить это впервые в жизни, и это болезненно", — заявила Lida Lee.

Lida Lee в новом стиле

Украинская певица Lida Lee недавно решила сменить свой имидж после того, как находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. Звезда обрезала свои волосы и заявила о том, что она стала новой. Она подчеркнула, что у нее получилось попрощаться "с привидениями прошлого".

"Я не смогла до конца вырваться из пропасти, но смогла навсегда попрощаться с привидениями прошлого. Смогла поверить в себя. Новая я. Без парика и страха быть не такой, как видят другие", — написала в описании под снимками Lida Lee.

Публикация со страницы Lida Lee
Артистка Lida Lee в новом стиле. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Lida Lee развеяла слухи об отношениях с Даниэлем Салемом.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Тина Кароль обратилась к покойному мужу.

Также мы сообщали о том, что певица Надя Дорофеева рассказала об аферистах, которые используют ее имя.

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