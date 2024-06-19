Как Lida Lee пережила депрессию и почему сменила имидж

Певица Lida Lee откровенно рассказала о своей депрессии — даже прическу сменила
Молодая певица Lida Lee, которая когда-то пела на бэк-вокале Monatik, дала откровенное интервью. Популярная артистка честно рассказала о своей депрессии и объяснила, как ей удалось вырваться из того состояния, когда ей совсем ничего не хотелось.
Об этом Lida Lee рассказала в интервью на радио "Люкс FM".
Lida Lee о своей депрессии
Украинская исполнительница признается, что у нее была депрессия, но она пыталась не обращать на это внимание. Артистка пыталась выйти из своего состояния и даже не позволяла себе признаться в том, что она просто устала от всего.
Вероятно, поэтому Lida Lee и решила изменить свой стиль, ведь однажды она поняла, что она уже выросла из этого "парика".
"Я бежала от состояния, и я себе не позволяла признаться в том, что "Лида, ты выгорела, у тебя депрессия, нужно что-то менять, ты носишь этот парик, ты уже выросла из него, словно ты надеваешь футболку десятилетней давности". Я просто поняла — либо сейчас, либо никогда. Я себе просто позволила прожить это впервые в жизни, и это болезненно", — заявила Lida Lee.
Lida Lee в новом стиле
Украинская певица Lida Lee недавно решила сменить свой имидж после того, как находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. Звезда обрезала свои волосы и заявила о том, что она стала новой. Она подчеркнула, что у нее получилось попрощаться "с привидениями прошлого".
"Я не смогла до конца вырваться из пропасти, но смогла навсегда попрощаться с привидениями прошлого. Смогла поверить в себя. Новая я. Без парика и страха быть не такой, как видят другие", — написала в описании под снимками Lida Lee.
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