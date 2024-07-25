Вакарчук сыграл на прифронтовых территориях

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил прифронтовые территории для того, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Музыкант пел бойцам под звуки взрывов.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Вакарчук посетил прифронтовые территории

Фронтмен "Океан Эльзы" посетил 53 отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха. Музыкант поделился с поклонниками кадрами с выступления на Торецком направлении.

На опубликованном видео Вакарчук поет защитниками на пустых ящиках из-под БК. Звуки голоса и струн гитары прерывают громкие взрывы от артиллерии. Музыкант не показывает, что ему страшно и продолжает играть для бойцов.

"Бывает, пою под звуки арты. Иногда — наши выходы. А иногда где-то таки прилетает. Какие времена, такой и аккомпанемент. "Черемшина". Торецкое направление. 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха. Наши дни", — дополнил кадры он.

Напомним, ранее мы писали о потере близкого друга Святослава Вакарчука . А также мы писали, почему певица Христина Соловий задолжала артисту большую сумму денег.